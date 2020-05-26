【兩會2020】35人大代表建言制定「外國國家豁免法」反制美霸權

中美兩國近年衝突不斷。日前，在正在舉行的中國兩會上，有人大代表建議儘快制定符合中國國情的「外國國家豁免法」，以保護本國國民和投資者的合法權益，同時反制美國責任轉嫁、霸權主義行為。

人大代表、北京市社會科學院法學所研究員馬一德26日表示，建議儘快制定「外國國家豁免法」。

目前，北京代表團中超過35人聯名簽署並提交該議案，該議案已被接受並送有關專門委員會研究。

全國人大代表、北京市社會科學院法學所研究員馬一德。（網絡圖片）

據了解，中國在立法層面尚未制定類似「外國國家豁免法」專門性法律，中國當事人難以在境內法院對他國提起訴訟主張權益，中國法院在處理國家豁免問題的案件也無法可依。

目前，美國、加拿大、英國以及歐盟多國均採取限制豁免原則。隨着新冠肺炎疫情在全球擴散，美國有部分團體和個人要依據「外國主權豁免法」起訴中國。

馬一德認為，「這既是對國家及其財產豁免這一國際法原則的踐踏，也是國際霸權與強權主義的體現，突顯出我國制定外國國家豁免法的必要性、緊迫性。」

馬還說，隨着「一帶一路」合作、亞投行成立、中國加入特別提款權（SDR）等，中國經濟環境正經歷深刻融入全球化進程，中國關於國家豁免立法的空白和不確定性會讓海外投資者擔憂和迷茫。

馬一德說，制定國家豁免法可支持中國當事人就他國的侵害行為主張權益，中國法院可以對他國及其財產行使管轄權甚至強制執行，「直接對美國責任轉嫁、霸權主義行為形成反制」。