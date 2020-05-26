實名認證也不夠？中國人大代表提議應嚴加監控防沉迷遊戲

最近中國遊戲界有不少新聞，最近又出現一個內地遊戲迷應該不會想聽到的消息：有中國人大代表提議應該於網路遊戲及手機遊戲中加入生物辨識機制防止沉迷。

據中國媒體報導，中國全國人大代表、杭州技師學院教師「楊金龍」在接受媒體訪問時指出，雖然已積極推行實名認證，但中國目前對遊戲行業的管理仍「不夠完善」，認為應該加入「生物辨識技術」來加強監管。

全國人大代表楊金龍（網路圖片）

在訪問中楊金龍提出他對未成年人玩遊戲的看法：他認為未成年人處於「人生重要的塑造期和養成期」，在此階段形成習慣思維模式將會影響一生；而大量接觸遊戲的暴力情節，「活在現實與虛擬錯位想像中」，會令未成年人容易混淆虛擬和真實。他亦提到一些遊戲歪曲歷史、價值觀扭曲，對青少年思想健康產生不良影響。除了思想健康外，楊金龍也提到網路遊戲佔用未成年人大量精力和時間，而不少家庭因生活原因無力監管孩子，令很多未成年人長期以網遊為伴，荒廢學業和未來。

楊金龍繼而指出實名認證的不足之處，他指很多未成年人使用家人的帳號來玩網路或手機遊戲，從而繞過實名認證；實名認證並非「實人認證」，無法解決借用帳號問題，因此他認為有需要強制在遊戲註冊、登入及付費環節引入人臉辨識等「生物識別技術」，實現「人證合一、人機對應」。他亦建議盡快開展完善網絡遊戲管理及範範的相關調查和研究，訂立專門對未成年人的網絡遊戲規範管理法律。

近年中國開始加強對遊戲的監管，積極引入實名認證及防沉迷制度，騰訊日前就宣布繼《和平精英》等50款遊戲之後，5月底前會於《王者榮耀》、《龍之谷》等多款遊戲引入實名認證及防沉迷制度。

當然這只是一位人大代表的訪問，最終會否落實仍是言之過早，不過正如上文提到最近中國和遊戲相關的新聞相當多，例如有Xbox封禁商店後門、PS4商店暫停開放、內地孩童模仿「食雞」遊戲跳樓結果重傷等；是次訪問對內地遊戲迷來說自然不是什麼好消息。