【港版國安法】華春瑩：立法非破壞自由　為防「港獨」及分裂主義

全國人大會議明日（28日）閉幕，將表決「港版國安法」決定草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。 中國外交部發言人華春瑩周二（26日）在Twitter上發文稱，港版國安法不是為破壞自由，而是為防止「港獨」和其他極端分裂運動。

The national security legislation for Hong Kong is not aimed to undermine freedom but to prevent "Hong Kong independence" activities and other radical separatists. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) May 26, 2020

此外，華春瑩也轉發了菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）談香港問題的貼文。洛欽寫道：「必須要說，香港回歸以後才成為全球最具經濟活力的地方之一。」華春瑩則寫道：「香港的故事證明，擁有正確的歷史敘述和歷史記憶是多麼重要。香港人民正享有1997年以前從未有過的權利。」

據此前報道，國務委員兼外交部長王毅24日在人大新聞發布會上回答中外記者提問時也提到「港版國安法」。

5月24日，王毅在人大記者會上就中國外交政策和對外關係相關問題回答記者提問。（新華社）

王毅表示，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心。

王毅強調，決定通過之後，將啟動立法程序，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。相信所有希望香港長治久安、「一國兩制」行穩致遠的各界朋友們都會對此予以理解和支持。

（環球網）