華春瑩連發5條tweet　質問美方「到底誰該為美國疫情負責」

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情在本國持續蔓延的現狀，美國政界高層頻繁發聲「甩鍋」中國，並指責世界衛生組織偏袒中國。針對相關言論，中國官方數度回擊。在5月20日，中國外交部發言人華春瑩再在推特（Twitter）連續發佈5條推文質問：到底誰該為美國疫情的暴發負責？

在推文中，華春瑩以數據為依據，批評美國政府和政客們在疫情期間推脱責任，「甩鍋」給中國的行為。

華春瑩首先列舉一些數據和事實情況：武漢1月23日「封城」時，美國當時僅僅只有1例新冠肺炎確診病例；當3月13日美國進入「國家緊急狀態」時，確診病例數達到了1,896例；3月19日中國的本土確診病例數「清零」，而此時美國已激增到7,087例；如今美國確診1,570,583例，死亡病例為93,533例。

華春瑩問道：「到底誰該為此（美國疫情）負責？」

隨後，華春瑩又連發數條推文，她表示：「美國政府無休止地造謠在一段時間內可能會迷惑和誤導一批人，但最終事實終將證明一切。5月15日，特朗普（Donald Trump）聲稱美國早在2020年1月11日就已經開始研發新冠疫苗，這一說法顯然引發了外界的懷疑：美國的毒株是從哪裏來的？美國是不是早就了解了新冠病毒的情況？難度特朗普說漏嘴了？」

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，圖為2020年5月6日，在紐約邁蒙尼德醫療中心，一名患者被醫護人員轉移。(AP)

而美國新澤西州貝爾維爾市長Michael Melham 早前稱，自己可能在2019年11月就已經感染了新冠肺炎，因為當時的症狀和後來所證實的幾乎一模一樣。華春瑩對此也表示懷疑，她寫道：美國國家衛生研究院（NIH）1月11日就開始研製新冠疫苗，2019年11月也已出現確診病例，美方有任何解釋和調查嗎？

美國的政客們長期標榜自己所謂「民主自由」的優越性，然而此次國內疫情發展到幾近失控的狀態，這讓這些人的謊話「露出了馬腳」。華春瑩表示，「順我者昌，逆我者亡」，這難道就是所謂的「美式科學」與「美式民主」嗎？她接着指出一則鐵律，「只有順應時代的發展，才能真正發展壯大。」

最後，華春瑩就近期特朗普政府針對世衛組織的指責和攻擊進行回應。她表示，世衛組織是聯合國的專門機構，其中約90%的領導層都是美國專家，世衛組織不會向任何個人和國家「卑躬屈膝」，它的宗旨是為全人類的健康和福利服務。