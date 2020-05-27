三中國人贊比亞被殺燒屍　外交部：贊政府表歉意，承諾全力緝兇

5月24日，贊比亞一中國公司倉庫發生一起惡性刑事案件，3名中國公民遇害。3名當地人被指涉嫌行凶，目前其中兩人已經被捕。 中國外交部27日對遇害者家屬表示慰問，並稱個別案件不影響中國和贊比亞友好合作。

在5月27日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應此事稱：「我們對3名中國公民不幸遇害表示沉痛哀悼，對遇害者家屬表示深切慰問。贊政府5月26日的聯合記者會上向中方表達歉意，承諾儘快將兇手繩之以法，全力保護包括中國公民在內的在贊外國公民。」

案發現場。（網絡圖片）

他同時強調，「中贊傳統友好。我們相信個別案件不會影響中贊友好合作的主流。疫情形勢下，我們願同贊方共同努力，聚焦抗疫合作，共克時艱。」

據贊比亞警方5月24日做出的案情通報，警方最初接到的是火警信息，抵達現場後發現倉庫主人並不在場。隨後，警方搜索了倉庫後面的房屋，發現入口處有血迹，並在房間內床邊的地板上找到一把帶血的砍刀。此後，警方發現一具燒焦的中國女性公民屍體。

在此案件中，3名南通人曹某、樊某、包某不幸遇害，其中曹某的遺體已經找到，另兩名受害者的遺體正在搜尋中。犯罪嫌疑人共3名，為當地2男1女。目前，贊比亞警方已經逮捕2名男性嫌犯，而那名女性嫌犯仍在逃，警方正在抓緊搜捕。

《環球時報》則報道稱，現場監控視頻顯示，事發當日9時40分許，早早埋伏在倉庫內的3名犯罪嫌疑人，先將從外歸來的老闆娘以及一名男員工控制，另一名員工聽到異常響動後趕來查看，結果也被控制，並遭對方直接殺害。之後，嫌犯挾持老闆娘進屋搜刮財物，待其無用後便揮刀連砍，活活將其砍死在房屋入口。

關於3名嫌犯的殺人動機，贊比亞警方目前還沒有公布調查結果。不過，部分贊比亞媒體報道稱，可能因為勞資糾紛，但該說法並未得到官方證實。有知情人士稱，3名嫌犯都是當地年輕人，當日是冒充顧客到庫房買貨，然後實施犯罪。