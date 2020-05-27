【港版國安法】特朗普稱將對華採取強力措施　外交部：中國必反制

早前，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，準備就「港版國安法」在本週對中國採取行動。 對此，中國外交部27日表示，香港立法純屬中國內政，不容外來干涉，對於外部勢力干涉，中國會採取必要行動反制。

中國推動「港版國安法」深受國際關注。美國總統特朗普早前在白宮被問及會否對中國實施制裁時表示：「我們現在正在做些事情。我想你們會覺得這很有趣，但我不會在今日談論。」他又補充，有關消息會在本週末前公布，並認為是「非常有力」的舉措。

在5月27日的中國外交部例行記者會上，有記者問中國外交部對特朗普言論有何回應？中國外交部發言人趙立堅稱，香港是中國的特別行政區，維護國家安全歷來是中央事權。

他強調，香港特區維護國家安全立法問題，純屬中國內政，不容任何外來干涉。對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中方將採取必要措施予以反制。

針對「港版國安法」，中美兩國外交部門於5月22日同一時間段發佈聲明，展開激烈交鋒。

美國國務院聲明譴責中方此舉違背此前在《中英聯合聲明中》做出的關於維持香港高度自治的承諾。

中國外交部則在官網上發表聲明強調，世界上任何國家，無論是實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬於國家立法權力。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。