特朗普Twitter推文首次被加上「事實核查」標籤

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Twitter首次在平台上提示讀者，須對美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日一則推文進行事實核查。這是Twitter第一次在特朗普的推文附上標籤及連結。

Twitter在特朗普5月27日的一則推文附上連結，建議讀者點擊有關句字「獲得有關郵寄選票的事實」。讀者點擊後，可看他這番言論的新聞，以及美國有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》以及國會山報發布的文章。他們可看到那些新聞的部分節錄，以及將事實查核人員的發現、編製成一份摘要的頁面。

特朗普5月26日發出2則推文，指出「郵寄選票絕不可能（可能性是零）不是實嚴重欺詐。 信箱將被搶劫，選票將被偽造，甚至被非法打印出來並有假簽名。 加州州長將選票寄給數百萬人，任何生活在加州的人、無論他們是誰或如何去到那裏的，都將獲得選票。隨後有專業人員吿訴所有這些人怎麼操作，其中許多人甚至從未想過要投票，或者如何投票、以及投給誰。 這將是一次被操控的選舉。不行！」

特朗普當晚發出推文，反擊這個社交網絡的做法，「Twitter完全扼殺自由言論，而我作為總統，將不容許此事發發生！」

他在推文寫道：「Twitter現在正干預2020年總統大選。 他們在說根據假新聞（媒體）有線新聞網絡（CNN）以及《華盛頓郵報》的事實查核，指出我在郵寄選票的言論會導致大規模的腐敗及欺詐，這是不正確。」

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