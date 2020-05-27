特朗普Twitter推文首次被加上「事實核查」標籤

Twitter首次在平台上提示讀者，須對美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日一則推文進行事實核查。這是Twitter第一次在特朗普的推文附上標籤及連結。

Twitter在特朗普5月27日的一則推文附上連結，建議讀者點擊有關句字「獲得有關郵寄選票的事實」。讀者點擊後，可看他這番言論的新聞，以及美國有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》以及國會山報發布的文章。他們可看到那些新聞的部分節錄，以及將事實查核人員的發現、編製成一份摘要的頁面。

特朗普5月26日發出2則推文，指出「郵寄選票絕不可能（可能性是零）不是實嚴重欺詐。 信箱將被搶劫，選票將被偽造，甚至被非法打印出來並有假簽名。 加州州長將選票寄給數百萬人，任何生活在加州的人、無論他們是誰或如何去到那裏的，都將獲得選票。隨後有專業人員吿訴所有這些人怎麼操作，其中許多人甚至從未想過要投票，或者如何投票、以及投給誰。 這將是一次被操控的選舉。不行！」

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

特朗普當晚發出推文，反擊這個社交網絡的做法，「Twitter完全扼殺自由言論，而我作為總統，將不容許此事發發生！」

他在推文寫道：「Twitter現在正干預2020年總統大選。 他們在說根據假新聞（媒體）有線新聞網絡（CNN）以及《華盛頓郵報》的事實查核，指出我在郵寄選票的言論會導致大規模的腐敗及欺詐，這是不正確。」