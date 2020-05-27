美國公布與新加坡在南海軍演相片　美軍派出瀕海戰鬥艦

美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）周三（27日）在官網發布消息稱，美軍吉福茲號瀕海戰鬥艦（US Gabrielle Giffords-LCS 10）和新加坡海軍的堅定號RSS Steadfast（FFS 70）在南海進行了為期2天的軍事演習，並公布相片。

美國太平洋艦隊在文中指出，雙邊演習為兩國海軍提供了增強雙邊互相操作及演練的機會，其中也雙方也著重強調在共同航行時進行溝通和協調的重要性。

美軍將領表示，這是吉福茲號首次與新加坡海軍一同航行，並且在整個演習中表現出很高的戰術水平。吉福茲號的指揮官也說，「與新加坡海軍軍艦合作是一個極好的學習機會，使我們有機會在共同的海軍環境中加強紐帶，增強相互的海上專業精神」。

文中還強調，美國和新加坡海軍共同在海上開展了多項舉措，例如東盟-美國海事演習（AUMX）、太平洋新來港演習、東南亞合作與培訓（SEACAT）和太平洋演習（RIMPAC）及諸如跨國反盜版之類的聯合行動。

中國官媒《環球網》指出，美軍的吉福茲號近期在南海相當活躍。5月12日，吉福茲號瀕海戰鬥艦在南海航行，並在馬來西亞租用的「西卡佩拉」號鑽井平台附近開展活動。

美軍B-1B轟炸機於5月27日開展飛行活動。（網上圖片）

《環球網》還指，近期在南海上空，美國軍機也是動作頻頻。據記錄軍事飛行器動態的社群媒體「飛機守望」5月26日發布的消息顯示，兩架美國空軍的B-1B戰略轟炸機從關島起飛，進入南海上空開展飛行行動，期間美國空軍一架KC-135R加油機為其提供加油支持。

5月27日，兩架美國空軍的B-1B戰略轟炸機又從關島安德森基地起飛，以逆時針方向對日本開展繞飛訓練，期間還一度進入了東海上空。美國空軍的兩架KC-135R加油機為B-1B戰略轟炸機提供了空中加油支持。

《環球網》認為，近期美軍頻繁向東海、南海派出艦機，對中國的挑釁行動比往常更為密集。國防部在4月30日的例行記者會上對美軍艦機在南海還有開展訓練回應時表示，事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者。

對於美軍飛機在中國周邊海域上空開展飛行活動，中國外交部發言人耿爽曾表示，中國尊重和維護各國依據國際法享有的航行和飛越自由，但堅決反對有關國家打著「航行和飛越自由」旗號，損害沿海國主權與安全、擾亂地區和平與穩定。

（綜合報道）