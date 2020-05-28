港版國安法｜胡錫進：美「獨立關稅地位」這張牌已被中國研究透了

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日指出，已向國會表明，不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。 在內地，官媒《環球時報》總編輯胡錫進批評蓬佩奧狂妄和自戀，並表示香港是否高度自治，並非由美國定義。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日指出，已向國會表明，不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。（美聯社）

胡錫進表示，香港是不是處於高度自治狀態，豈能由美國定義，又指華盛頓太過自戀，蓬佩奧等美國政客狂妄地以為，香港的命運就攥在他們的手裡。「在港區國安法還沒有製定出來之前，蓬佩奧就對它如此妄評，尤其顯示他代表了美國將涉華的一切都地緣政治化的歇斯底里跳腳。」

他表示，美國手裡實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，而它已經被中國人研究透了。「華盛頓想打出這張牌來，就由他打出來吧，省得他攥在手裡癢癢。」

他又稱，香港是美國最大的順差來源地，有8.5萬美國公民，「看看美方自己將如何吞下他取消香港獨立關稅地位的苦果。」

稱美國「越來越瘦」、「重病纏身」

胡錫進指出，香港保持國際金融中心地位最大的支柱是它與中國內地這一龐大經濟體的特殊關係，這比美國是什麼態度要重要得多。中國的實力決定其海岸線上必然會有國際金融中心，中國人想讓它在哪裡，它就會在哪裡。

他在結尾提到，美國是超級大國，但這些年已經瞎折騰得越來越瘦，如今又重病纏身。「蓬佩奧在口出狂言之時，最好先把口罩戴好了。」

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