【港版國安法】蓬佩奧：與港人同行　促中國重新考慮其災難級方案

撰文：成依華
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北京將「港版國安法」列入人大會議的議程引起國際關注後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月22日發表聲明表示，美方與香港人同行，他又稱，強烈要求北京重新考慮其「災難級方案」（Disastrous proposal）。
路透社報道，蓬佩奧在聲明譴責中國政府的方案，形容是單方面、任意地對香港實施國家安全立法的方案，他強烈要求北京重新考慮其災難級方案，遵守國際義務，尊重香港高度自治、民主制度和公民自由，又稱這是保持美國法律給予香港特殊地位的關鍵。
美方：影響對香港地位的評估
蓬佩奧又表示，任何衝擊香港在依據《中英聯合聲明》與《基本法》承諾下享有自治與自由的決定，都會不能避免地影響美方對一國兩制的評估，以及對香港地位的評估。
蓬佩奧同日也在Twitter發文，他表示譴責中國的方案，並強調美方與香港人站在一起：
The United States condemns the PRC proposal to impose national security legislation on Hong Kong and strongly urges Beijing to reconsider. We stand with the people of Hong Kong.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020