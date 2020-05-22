【港版國安法】蓬佩奧：與港人同行　促中國重新考慮其災難級方案

北京將「港版國安法」列入人大會議的議程引起國際關注後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月22日發表聲明表示，美方與香港人同行，他又稱，強烈要求北京重新考慮其「災難級方案」（Disastrous proposal）。

路透社報道，蓬佩奧在聲明譴責中國政府的方案，形容是單方面、任意地對香港實施國家安全立法的方案，他強烈要求北京重新考慮其災難級方案，遵守國際義務，尊重香港高度自治、民主制度和公民自由，又稱這是保持美國法律給予香港特殊地位的關鍵。

美方：影響對香港地位的評估

蓬佩奧又表示，任何衝擊香港在依據《中英聯合聲明》與《基本法》承諾下享有自治與自由的決定，都會不能避免地影響美方對一國兩制的評估，以及對香港地位的評估。

蓬佩奧同日也在Twitter發文，他表示譴責中國的方案，並強調美方與香港人站在一起：