【新冠肺炎】中國將允許8國包機申請赴華　中美增開臨時航班

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有消息指，中國計劃放寬應對新冠疫情的入境旅行限制，允許來自8個國家的包機進入中國。這些國家包括日本、韓國、新加坡、德國、英國、意大利、法國和瑞士，但不包括美國。 周五（29日），中國駐侯斯頓總領事館發布消息稱，中國國航CA564臨時航班已獲美國運輸部批覆，該航班擬於5月31日13時10分由侯斯頓飛往天津。

民航局5月25日下發國際客運包機計劃審批「綠色通道」的通知。（網站截圖）

中國早前為防止冠病疫情反彈而限制外國人入境，中國民航局自3月底實施「五個一」政策（即一國一間航空公司一周一條航線一個航班），限制國際客運航班運行數量。

本周一（25日），中國民航局發布通知指，將建立「綠色通道」，合格的航空公司所申請的定期飛行航班許可和預先飛行計劃的申請時限，將從原來的5到7個工作日，縮短到3個工作日。

內媒《21世紀經濟報道》周三（27日）報道，目前「綠色通道」包括8個國家，分別是日本、韓國、新加坡、英國、德國、法國、意大利、瑞士。據民航局下發的通知，上述8個國家的復產復工客包機需求可由地方政府或部門（包括中國相關部委、中國駐外使領館、外國外交部和駐華使館）致函民航局，提出協請安排，民航局將結合相關包機備案計劃予以通過。

據悉，韓國是首個啟動「綠色通道」的國家，部分韓國人被批准以商務目的入境中國上海、天津、重慶等10個地區。首批通過綠色通道入境中國的韓國民眾在5月10日啟程到天津，回到所就職的韓國三星集團屬下公司工作。他們多數在中國從事電子、機電、顯像器等技術工作。此外，新加坡官員也正在與中國官員商討，重啟一些必要雙向旅行，預計將在近日發放通知。

另據《第一財經》報道，多位行業內人士表示，「綠色通道」主要針對的是因工作需要出入境的旅客，比如要從國外來中國工作的跨國公司外籍管理人員，並非普通旅客。而針對普通旅客的國際航班政策是否會放開，全國政協委員、中國民航局副局長李健近日表示，因應市場需求，民航局將在中國對境外輸入有效控制的前提下，考慮適當增加航班。

中國駐侯斯頓總領館官網發布增開臨時航班的通知。（網站截圖）

中美之間往來的客運航班也備受關注。據中國駐侯斯頓總領館官網的消息，國航CA564臨時航班已獲美國運輸部批覆，目前正在辦理機組人員及隨機醫護人員入境手續。該航班擬於美國中部時間5月31日13:10由侯斯頓飛赴天津，持有原5月19日國航CA996臨時航班機票的乘客考慮轉乘該航班。

路透社此前報道稱，美國運輸部上周五（22日）曾指責中國政府阻撓美國航空公司恢復對華航線，並且命令四家中國航空公司向美國政府提交航班時間安排，還表示與中國的談判卻沒能達成協議。對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方注意到美政府有關部門要求中方航空公司提供航班飛行計劃的情況，中方反對美方對中方航空公司正常運營的客運航班採取任何可能的干擾或限制。

而在此之前，內媒曾報道指，中國的航空公司5月中旬安排部分臨時航班自美國接回留學生，由於美國未批准相關航班申請，導致多班航班被迫取消或推遲。

（綜合報道）