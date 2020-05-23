新冠肺炎｜中國繼續限制國際航班　海外留學生一票難求憂流落街頭

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，中國內地嚴格執行「外防輸入、內防擴散」防疫措施。中國民航局自3月底實施「五個一」政策，限制國際客運航班運行數量，致飛往內地的機票價格暴漲，大批華人在一票難求之下無法回國。 據內媒近日報道，「五個一」政策在六月仍要繼續執行，甚至有可能會延至十月。消息引起大批海外留學生不滿，不少人都指出，畢業後學校宿舍或租住的寓所即將到期，擔心無處可去要流落街頭。中國民航局也因此成為「眾矢之的」，其官方微博在收到大片罵聲後要關閉留言區。

3月25日，在浦東國際機場，邊檢人員為旅客辦理入境手續。（新華社）

民航局發布的「五個一」政策具體為，中國國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。各航空公司應根據上述要求，提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計劃，自3月29日實施至今已有兩個月。

《21世紀經濟報道》周二（19日）報道，民航局一份最新特急電報通知，要求各地區民航管理局和航空公司，提前一兩個月申請國際航班預先飛行計劃，合理控制國際機票預售數量，尚未復航的航空公司不得在批准復航之前預售國際機票。

通知內容顯示至少在十月份之前，「五個一」政策仍將繼續執行。民航局要求航司繼續按照「五個一」政策要求安排航班，並提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計劃。5月份申請6至7月份兩個月的預先飛機計劃，6月份申請8月份的飛機計劃，7月份申請9月份的，此後月份以此類推。民航局稱如果政策發生變化會提前通告並對審批程序做出調整。

報道還稱，外國航空公司已經預售了不少機票。因此民航局要求做好已預售機票的退改工作，已經確認無法執行的航班，各航司要盡快告知旅客航班取消情況，並為其辦理退改手續。

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民航局此舉招致大批海外留學生的抨擊，由其主管的中國民航網官方微博也成為網民「攻擊」對象。有人留言稱，「當初本著為祖國著想不給祖國添麻煩的想法，讓祖國緩一緩會有機票的，結果直接『五個一』，怎麼的，我們這些老實人就換來這種處理方式？」

也有人留學生表示，「為了不給祖國添麻煩，所以3月份好好的呆在英國，現在都快6月份宿舍也要到期了，流浪街頭嗎？6月份一張機票也買不到，好不容易看到7月份的，要4萬一張票，那我還不如坐大使館包機的3萬一張的，至少5月份就可以回家，可是大使館是怎麼審核人的啊。」

其他留言節選：

「看了看中國和其他國家的機票價錢讓我不禁想問，誰才是姓資誰才是姓社？」 「留學生真的需要回家的，簽證要到期了，麻煩看看好嗎。」 「你有你們的苦衷，我們漂泊在外日子也是真的不好過。如果一個政策讓這麼多人有劇烈反應，是否應該思考這個政策到底執行的對嗎？」 「沒有國家拒絕本國公民回國吧，留學生回個國可未免太難了！」 「罵民航局有甚麼用，又不是民航局能最終決定的。」

眾人怒火難平之下，中國民航網關閉了微博留言區。大批網民其後「轉戰」民航局消費者事務中心的微博，詢問國際航班甚麼時候能復航，又要求取消「五個一」政策。民航局消費者事務中心隨後也關閉了留言區。

美國運輸部5月22日指責中國政府阻撓美航空公司恢復來往中國的航班。圖為一架客機從北京首都國際機場起飛。（資料圖片/中新社）

此外，美國運輸部周五（22日）指控，中國政府阻撓美國航空公司恢復來往中國的航班。運輸部指，聯合航空及達美航空有意在下月復飛，但中方的阻撓導致情況「危急」。

特朗普政府目前未有對中國的航空公司實施限制，但指中美未能達成協議。美國運輸部已下令，要求中國東方航空、南方航空及海南航空必須在下周三（27日）前，向美國政府提交飛行時間及航班詳細資料。

（綜合報道）