港版國安法｜英擬延長BNO居留期限　中方：保留採取相應措施權利

「港版國安法」經全國人大表決通過後，惹來國際社會關注，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周四（28日）向英國廣播公司（BBC）表示，除非中國暫停實施有關法案，否則英國政府會向香港超過30萬名英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供更大的簽證權利。 對此，中國外交部發言人趙立堅周五（29日）回應稱，中方反對英方單方面改變有關做法，並保留採取相應措施的權利。

英國外相藍韜文表示，會考慮延長BNO持有人在英居留期限。（Twitter）

藍韜文接受BBC訪問時指，關於BNO的問題，護照持有人現時只可以在英國逗留6個月，但假如中國繼續一意孤行實施國安法，英國政府會改變有關限制，取消BNO持有人6個月的居留期限，容許他們到英國12個月，申請就業和上學，為他們申請成為公民提供途徑。

趙立堅在例行記者會上回應英國的做法，他指中方已多次就香港特區維護國家安全立法問題闡明立場，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

關於英國國民海外護照問題，趙立堅說，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有英國國民海外護照的香港中國公民在英居留權。中國全國人大常委會在關於《中華人民共和國國籍法》在香港特區實施的幾個問題解釋中明確指出，所有香港中國同胞，無論其是否持有英國屬土公民護照或著英國國民海外護照，都是中國公民。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

趙立堅又指，中方希望英國客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務，多做有利於香港繁榮穩定和中英關係發展的事。

（澎湃新聞）