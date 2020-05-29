中國軍費預算按年增6.6% 　國防部說明四項主要用途

今年全國兩會期間，據財政部發布的中央和地方預算草案報吿，中國國防支出預算達12,680.05億元人民幣，較上年增長6.6%。 對此，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強在周五（29日）表示，2020年中央本級國防支出預算繼續保持適度穩定增長。

參與全國人大會議的解放軍和武警部隊代表團。（中新社）

任國強當日在例行記者會上介紹，中國的國防費主要用於以下幾個方面：一是適應國家經濟社會發展，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高和改善官兵生活福利待遇。二是穩步推進武器裝備現代化建設和「十三五」規劃明確的重大工程、重點項目建設，淘汰更新部分落後裝備，升級改造部分老舊裝備。三是落實深化國防和軍隊改革決策部署，保障軍事政策制度改革等資金需要。四是保障部隊戰備訓練以及執行國際維和、護航、人道主義救援、搶險救災等多樣化軍事任務。

任國強指出，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，堅持經濟建設和國防建設協調發展，根據國家經濟發展水平和國防需求，結合當前國內國際形勢，合理確定國防支出規模。

解放軍海軍第35批護航編隊起航赴亞丁灣。（新華社）

另一位國防部新聞發言人吳謙日前受訪時也談到中國軍費，他表示，國防費的增長是解放軍履行更多國際責任的需要，隨著解放軍的發展壯大，國際社會對解放軍提供更多公共安全產品的期待也在上升。

吳謙還說，國際上有霸權主義、強權政治時有抬頭，部分國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，「可以說，天下並不太平」；從國內看則安全威脅多元複雜，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，例如有台灣民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上愈走愈遠，國土安全和海外利益也都面臨現實的威脅。

（綜合報道）