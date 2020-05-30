被控報道香港反修例運動不公正　CGTN：有責任表達中國的觀點

中國中央廣播電視總台旗下的中國環球電視網（CGTN），早前被英國通信管理局認為未能在報道香港反修例運動的多個新聞節目中「保持應有的公正性」，違反英國廣播條例，將面臨罰款甚至被撤銷廣播許可證。 CGTN回應指對裁決表示失望，並稱有責任在報道中表達中國的觀點。

據了解，被指有問題5個新聞節目是在2019年8月至11月在英國播出，英國通信管理局發言人指，該些節目雖然「涵蓋了香港的抗議活動和有關事態發展」，但「並未重視有關政治爭議的更廣泛聲音」。

英國通信管理局指CGTN的新聞節目「並未重視有關政治爭議的更廣泛聲音」。（路透社）

CGTN回應指，CGTN致力於為全球受眾提供準確、及時和客觀的新聞資訊及多元和平衡的觀點，同時亦表明「作為一家在英國播出17年的中國媒體，我們有責任在我們的新聞報道中表達中國的觀點和視角，這也是受眾所期待的」。CGTN表示，香港反修例運動以來，暴力事件頻發，對香港的社會穩定、經濟發展、居民生命財產安全造成嚴重影響，引起國際社會的廣泛關注，「我們注意到，有些媒體對於香港暴力抗議活動的報道並不客觀，CGTN的報道向全球受眾提供了更多的聲音，為其了解事件的全貌提供了可能」。

值得一提是，此前中國駐英國大使館亦有發表發言人談話為CGTN護航，強調CGTN一直在英國通信管理局的規定範圍內依法依規運營，並且高度評價CGTN對促進中英兩國人民相互了解發揮的重要作用，敦促英國通信管理局切實秉持公平公正原則，重新考慮對CGTN的判定。對於報道不公正一事，大使館指CGTN採訪香港各界代表，是反映港人希望盡快止暴制亂、恢復秩序的心聲，「它有助於外界了解香港事態的全貌，特別是香港沉默大多數的願望和呼聲」。

（綜合報道）