【有片】馬雲大學發表演講：疫情為畢業生帶來困難和機遇

5月29日，上海紐約大學舉行2020屆本科生畢業典禮，阿里巴巴集團聯合創辦人馬雲出席典禮並發表演講，表示今年的畢業生碰上世界範圍的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，無論找工作還是升學，都面臨前所未有的困難，但也因為疫情這場災難，學習了如何思考世界的巨變。

馬雲說，世界面臨百年未有的危機，人類發展史上從不缺災難，但很少像今天這樣，災難以後醞釀着巨大的世界不安。然而今天的麻煩，就是這一代年輕人最大的機遇，亦是他們為世界能夠創造價值的真正機會。

馬雲出席上海紐約大學2020屆本科生畢業典禮，並發表演講。（影片截圖）

他表示，21世紀的畢業生需要全球觀、未來觀和全局觀。全球觀一定要尊重和理解不同的文化。人和人、國家和國家肯定是不同的，而且會永遠不同下去，今天世界的問題，就是因為看到太多彼此間的不同和分歧，但看到不同依然要相信「同」，依然要能夠放下分歧共同前行。

馬雲又提及，48年前中美從不同中找到相同，從分歧走向合作，世界開始走向發展和繁榮。中美兩國、紐約和上海，幾百年以來從來就有很多不同，因為不同，才能夠感受和發現對方不同的魅力，需要的不是改變不同，而是尋找相同、尊重不同。中美兩國的不同，幾百年來都無法改變，亦不應去改變，很多人都是中美合作的巨大受益者，是全球化的受益者，沒有中美合作，他相信亦不會有今日的馬雲和阿里巴巴。

公開資料顯示，上海紐約大學成立於2012年，由華東師範大學與紐約大學合作建設，是首個中美合作成立的國際化大學。

（綜合報道）