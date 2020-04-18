【新冠肺炎】疫情後世界經濟將變化巨大　馬雲：互聯網技術是關鍵

阿里巴巴創辦人馬雲日前出席內地官媒節目《新聞1+1》並接受專訪時，提到阿里巴巴早在1月20日就率先成立臨時小組，並在1月26日開始在全球採購各種醫療物資，緊急運往新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省武漢市。 馬雲又認為，疫情過後世界經濟、中國經濟都會發生巨大變化，尤其是在互聯網技術方面，「如果過去互聯網技術只是讓很多企業活得好，從疫情過後，互聯網技術是很多企業能夠活下去的關鍵點。」

馬雲指阿里巴巴早在1月20日就率先成立臨時小組，並在1月26日開始在全球採購各種醫療物資。（央視截圖）

馬雲表示，早在1月20日前阿里巴巴就注意到一些情況發生變化，由於曾經經歷過2003年的沙士（SARS），阿里巴巴在1月20日「感覺不對」後就率先成立臨時小組，「當時在思考：如果情況發生怎麼辦？未來更嚴重該怎麼辦？阿里巴巴應該做些甚麼事情。」馬雲指，其後通過網上數據發現口罩正被大量採購，所有醫療物資都缺貨，故阿里巴巴在1月26日成立採購小組，開始在全球採購各種各樣的醫療物資並運往武漢，「是因為2003年的經驗教訓，讓我們反應比別人快。」

2月6日，阿里公益基金會定向捐贈的醫用口罩在南非的機場裝運。（網上圖片）

馬雲亦提到，在全球採購醫療物資最困難的是尋找貨源，「我給所有認識的朋友打電話，希望他們能夠想盡一切辦法，幫我收集各種物資。」此外，由於價格非常混亂，阿里巴巴要安排人手即場現金交收，並且專人負責物資的質量，「把這些貨馬上用車押送到倉庫，直接運上飛機回來，確保速度，確保物資。」

此外，馬雲稱從外國運送物資回國，最難忘的排除萬難的過程。馬雲獲南非的朋友提供大量高質素的口罩，但運送過程非常困難，中間要經過十多個國家的領空，「那時在萬般無奈下，通過外交部、國家發改委以及各國駐華大使，在24小時以內打通十幾個國家的領空權」。與此同時，在外國採購得來的口罩要進入中國，由於各國的標準不一，難以直接進口，故馬雲就與國家市場監管總局溝通，「他那時說救人、救火、救武漢甚麼都重要，立刻協調開會，把很多口罩運進了國內。」

馬雲就指事實上從復工復產的情況來看，復工復產最快、最迅速的就是使用互聯網的行業。（中新社）

在談到互聯網技術在疫情過後的定位變化，馬雲就指事實上從復工復產的情況來看，復工復產最快、最迅速的就是使用互聯網的行業，「所以互聯網技術、電子商務必須成為新的基建，成為這個國家（中國）下一步騰飛的關鍵，也成為世界經濟一個最主要的推動力量。」馬雲又指，互聯網就技術是未來的技術，互聯網經濟所支撐的實體經濟和數碼經濟，一定是中國及世界未來的主要趨勢，「上一個世紀電是未來，這個世紀互聯網就是未來。任何一個國家、任何一個企業、任何一個人想徹底擺脫互聯網，活到昨天已經不可能。」

（綜合報道）