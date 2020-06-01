【美國示威】官媒齊轟美自食惡果　「美麗的風景線」一說惹爭論

美國非裔男子遭暴力執法死亡導致全美多地爆發抗議行動。對此，中國官媒接連發文稱美國「自釀苦酒」，諷刺美政客此前稱香港反修例示威為「美麗的風景線」，引發輿論熱議。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一位非裔男子，因被懷疑用假鈔購物遭多名白人警察按倒在地，其中一名警察用膝蓋將其「鎖喉」長達數分鐘，最終導致他窒息而亡。

警察執法影片被曝光後引起美國大規模抗議活動，一些地區的抗議活動從示威逐漸發展成打砸搶燒。

5月29日，中共青年組織「共青團中央」官微在發佈有關此事的消息時，用反問的口吻稱「美……美麗的風景線？」，並配上示威地區示威者打砸搶燒的圖片，引發關注。

「共青團中央」用「美麗的風景線」實際是在諷刺美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。她曾在2019年6月香港修例風波期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」。

在「共青團中央」發聲後，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進5月30日也評論稱，「佩洛西所說的『美麗的風景線』終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了。」

央視新聞聯播則於5月31日發表題為「非裔男子慘死再揭美國血淋淋的種族歧視瘡疤」的國際鋭評，引述美國網友諷刺稱，「美國政客們在他國出現騷亂時，將其稱作『美麗的風景線』到處煽風點火，唯恐天下不亂，而看到本國少數族裔正當維權，就急不可耐地要強力鎮壓，如此虛偽的雙重標準『令人作嘔』。」

評論還稱，「弗洛伊德之死」所引爆的大騷亂是美國政客自釀的一杯苦酒，並反問美國政客「是不是早該向美國民眾謝罪？」

《人民日報》評論亦指，「針對此前香港出現的暴力事件，一些美國政客居然稱之為『美麗的風景線』。如今，是否可將這樣的言辭原盤奉還給美國政客？」

新京報：己所不欲，勿施於人

然而，就在中國官媒齊聲諷刺美國時，內媒《新京報》一篇題為「騷亂和暴力何時何地都絕不是『一道亮麗的風景線』」的文章引發關注。

文章指，「『己所不欲，勿施於人』，將心比心，我們既然不願在香港等本國領土上出現導致每個人都受到傷害、損失的騷亂、暴力，自然也不願這樣的騷亂、暴力、傷害和損失，發生在任何國家、任何社會、任何人身上，這當然也包括美國——因此，我們並沒有打算幸災樂禍，也沒有歡呼大洋彼岸『亮麗風景線』的意圖」。

文章發出後，有內地網民直指新京報是「美國白宮的媒體」，與官媒公然唱反調，並要求其端正態度。還有網友稱，「文中『己所不欲，勿施於人』用的莫名其妙，佩洛西說香港示威是亮麗的風景線時怎麼不見你出來，雙標至此？」不過，也有少數網友在「共青團中央」下評論認為，官媒的說法有些過頭。