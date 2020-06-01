【美國示威】蓬佩奧慰問死者家屬　亞特蘭大市長促特朗普「收聲」

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月31日向弗洛伊德的家人，以及所有受到這次騷亂和暴力事件影響的人表示慰問。

蓬佩奧當日接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，警察在弗洛伊德遇害案中的行為「令人憎惡」，並表示政府已「非常迅速」地做出了回應。他說：「民眾顯然對警方對待弗洛伊德的行動感到悲傷和沮喪，他們的和平抗議活動是如何演變成暴力衝突的，這一點仍有待觀察。」

另外，亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）於同日亦批評美國總統特朗普（Donald Trump）言論令美國種族緊張的局勢加劇惡化。她說：「特朗普應該停止講話，他說的話使情況變得更糟，我希望他保持安靜。或者，如果他不能保持沉默，如果白宮裏有一個有理智和良心的人，那就讓這個人出來發表意見，因為特朗普正在使事情變得更糟糕。」

布托斯亦表示：「美國四百多年來一直存在種族主義醜陋的一面，作為一個民族和一個國家，我們可以做得更好，我們也將會做得更好。我們要求的是和平。」

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特朗普5月30日曾在Twitter發帖，批評示威者製造麻煩，又稱若有人越過白宮圍欄，將以「最凶惡的狗」與「最凶狠武器」應對。華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）當天回應稱，這讓人回想起民權運動時期那些最黑暗的一幕。

（綜合報道）