【港版國安法】敘利亞、朝鮮等10國公開支持立法　反對西方干涉

北京推出「港版國安法」引發全球輿論關注。西方諸如美國、英國等明確表示反對，華盛頓還宣布制裁措施，但亦有國家支持中國作出的決定。

敘利亞外交部於當地時間5月31日稱，對中國全國人大推動涉港國安立法表示支持，並對美國及其他西方國家為首的外部勢力干預中國內政表示反對。敘外交部還聲明支持一個中國原則，並呼籲其他國家尊重中國主權獨立和領土完整。

除敘利亞外，還有多國支持中國就「港版國安法」立法的決定。5月30日，朝鮮外務省發言人表示，中國全國人大作出設立「港版國安法」的決定是合法的舉措，香港問題屬中國內政，任何國家與勢力對此無權說三道四。

朝鮮方面還說，近來香港事態嚴重威脅「一國兩制」原則與國家安全，抹黑社會主義國家形象，助長社會混亂。這是企圖分裂中國的外部勢力及其追隨者陰謀的產物。香港是中國不可分割的一部分，朝鮮對中國黨政機構為維護國家安全，守護領土完整與「一國兩制」制度採取措施維護香港安定與繁榮，表示完全支持。

仍處在內戰中敘利亞就香港問題發聲，指支持中國。（AP）

5月30日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）致信中國國家主席習近平，支持中國人大推出的「港版國安法」，他說，塞方反對干涉主權國家內政的行為。塞方堅定支持中方維護主權、領土完整和國家安全，支持中方在香港問題上作出英明果斷決定，譴責所有企圖破壞中國統一的行徑。祝願在習近平領導下，中國和中國人民繼續邁向繁榮昌盛。

5月29日，中國全天候戰略伙伴巴基斯坦外交部發言人說，巴方在香港問題上的立場是一貫和明確的，重申香港問題是中國內政，認為維護國家法、堅持不干涉他國內政的基本準則十分重要。

5月28日，越南外交部副發言人表示，越方關注香港局勢，已闡明對香港問題的立場，越方尊重和支持中國「一國兩制」，香港事務純屬中國內政，越方希望香港保持穩定和繁榮發展。

雖然中越在領土問題上有矛盾，但河內同樣在香港問題上支持中國。（Reuters）

5月28日，委內瑞拉發表政府公報，堅決支持並歡迎中國人大推出「港版國安法」。公報說，委方一直奉行和平外交政策，始終尊重國際法並反對干涉其他國家內政的行為。因此，委方毫無保留支持並歡迎中國人大決定得以高票通過。這有助於中國維護本國的領土安全和完整。

公報還強調，中國全國人大決定的通過完全屬於中國內政，委政府堅決反對任何國外勢力干涉中國主權和領土完整並企圖動搖一個中國原則的行為。

5月27日，柬埔寨副首相賀南洪表示，中國人大推出「港版國安法」對保障香港的安全、穩定與繁榮至關重要，柬方完全支持中國人大進行涉港國安立法。

賀南洪說，世界已經看到，反中亂港勢力公然鼓吹「港獨」，任何一個政府都不會允許這樣的分裂行為。暴力活動不僅影響香港市民的和平生活，也嚴重損害香港的經濟發展和金融中心地位。

他表示，香港是中國領土，中國全國人大的決定是維護該國國家主權和安全、發展香港社會經濟、保障香港市民和平生活的重要措施。

敘利亞、朝鮮等10國公開支持中國全國人大立法。（新華社）

5月26日，老撾外交部發表聲明稱，一貫奉行一個中國政策。中國全國人大推出「港版國安法」符合中國憲法規定，是中國維護國家安全和國家利益的正當權益。老撾一貫奉行一個中國政策，香港是「一國兩制」下的中國特別行政區。

5月26日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，在香港設立維護國家安全是中國內部事務，美國就這一問題向中國施壓的表態是前所未有的。他並不認為美國在試圖利用香港立法問題挑起爭端，但這也不會增加中國與美國就其他問題對話的可靠性。

5月24日，伊朗外交部表示，不干涉他國內政、維護領土完整、尊重世界各國主權是伊朗對外政策中明確、一貫的原則。伊方重申必須尊重一個中國原則，譴責任何外部勢力干涉中國內政、侵犯中國領土和主權完整的行徑，強調支持通過依法維護秩序確保香港的穩定、繁榮與人民安全。