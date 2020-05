【港版國安法】藍韜文：不會對香港視而不見　不會背棄對香港責任

全國人大通過「港區國安法」草案,一些國家繼續就香港議題發聲。英國外相藍韜文(Dominic Raab)5月31日重申,擴大向香港持有英國國民海外護照(British National (Overseas) Passport,BNO)人士的簽證權,是回應中國在「港版國安法」的操作。

藍韜文31日接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示:「如中國推動這個國家安全法……我們將給予持有BNO護照的人來英國的權利。」他補充說,估計部分人真會赴英(a fraction of them would actually come)。

他說:「我們不會對香港視而不見,我們不會背棄英國對香港人的責任。」(We are not going to turn a blind eye, we are not going to look away from our responsibilities to the people of Hong Kong.)

藍韜文28日向BBC表示,除非中國暫停實施有關法案,否則英國政府會向香港超過30萬名BNO護照持有人提供更大的簽證權。

藍韜文接受BBC訪問時指,關於BNO的問題,護照持有人現時只可以在英國逗留6個月,但假如中國繼續一意孤行實施國安法,英國政府會改變有關限制,取消BNO持有人6個月的居留期限,容許他們到英國12個月以申請就業和上學,並可以延長,為他們申請成為公民提供途徑。