【港版國安法】藍韜文：不會對香港視而不見　不會背棄對香港責任

全國人大通過「港區國安法」草案，一些國家繼續就香港議題發聲。英國外相藍韜文（Dominic Raab）5月31日重申，擴大向香港持有英國國民海外護照（British National (Overseas) Passport，BNO）人士的簽證權，是回應中國在「港版國安法」的操作。

藍韜文31日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「如中國推動這個國家安全法……我們將給予持有BNO護照的人來英國的權利。」他補充說，估計部分人真會赴英（a fraction of them would actually come）。

他說：「我們不會對香港視而不見，我們不會背棄英國對香港人的責任。」（We are not going to turn a blind eye, we are not going to look away from our responsibilities to the people of Hong Kong.）

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 3 + 2

藍韜文28日向BBC表示，除非中國暫停實施有關法案，否則英國政府會向香港超過30萬名BNO護照持有人提供更大的簽證權。

藍韜文接受BBC訪問時指，關於BNO的問題，護照持有人現時只可以在英國逗留6個月，但假如中國繼續一意孤行實施國安法，英國政府會改變有關限制，取消BNO持有人6個月的居留期限，容許他們到英國12個月以申請就業和上學，並可以延長，為他們申請成為公民提供途徑。