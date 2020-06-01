每隔26個月僅1次機會　中國7、8月將執行首次火星探測任務

據央視今日（1日）報道，中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民受訪表示，根據中國火星探測計劃，將在今年執行首次火星探測任務「天問一號」。 他介紹，由於火星距離地球較遠，因此探測火星需要選擇它與地球距離較近的時機，而這樣的機會每隔26個月才有一次。

包為民說，火星與地球最近的時候，距離大概有5500萬公里，探測器在經過長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲，是任務中的關鍵點之一。如果捕獲失敗，探測器將會與火星擦肩而過。

中國航天科技集團去年11月首次公開中國火星探測器「真容」。（微博）

資料顯示，火星是太陽系的行星之一，大約每隔26個月就會發生一次「火星沖日」，這時火星與地球的距離會達到極近值，這段時間可以使用較低的成本將探測器送往火星，因此人類的火星探測活動通常也會每隔26個月出現一次高潮。在2020年就有一次「火星沖日」的機會。探測器發射後，大約需要經過7個月左右時間的飛行抵達火星。

早前3月10日，北京航天飛行控制中心圓滿完成了中國首次火星探測任務無線聯試，充分驗證探測器與地面系統的接口匹配性和一致性，並對各類方案、技術狀態、軟硬件系統進行全面測試，為未來任務順利展開奠定堅實基礎。

3月10日，工作人員對各類方案、技術狀態、軟硬件系統進行全面測試。（微博）

據悉，中國的火星探測器由環繞器和着陸巡視器兩部分組成，着陸巡視器將在火星表面軟着陸，並釋放火星車，在火星表面進行巡視探測。據了解，火星車將停留90個火星日，開展巡視探測、火星地貌特徵研究等多項任務。

今年4月24日「中國航天日」期間，公布了首次火星探測任務的名字「天問一號」。據官方介紹，「天問」的名稱源於屈原長詩《天問》，「表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境」。

（綜合報道）