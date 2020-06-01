習近平：高標準建設海南自由貿易港　對接國際高水平經貿規則

據新華社今日（1日）報道，中共總書記、國家主席習近平近日對海南自由貿易港建設作出重要指示。他表示，海南自由貿易港是中共中央一個重大戰略決策，要對接國際高水平經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高品質高標準建設。

習近平指出，海南自由貿易港是中共中央一個重大戰略決策。（資料圖片）

習近平指出，在海南建設自由貿易港，是中共中央着眼於國內國際兩個大局、為推動中國特色社會主義創新發展作出的一個重大戰略決策，是中國新時代改革開放進程中的一件大事，要對接國際高水平經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高質量高標準建設自由貿易港。

他強調，海南省要認真貫徹中共中央決策部署，把準方向、敢於擔當、主動作為，抓緊落實政策早期安排，鞏固自由貿易港建設基礎。中央和國家有關部門要從大局出發，支持海南大膽改革創新，推動海南自由貿易港建設不斷取得新成效。

海南自由貿易港計劃2025初步建立自由貿易港政策制度體系。（資料圖片）

自由貿易港是一種以經營轉口貿易為主，可自由進行貨物起卸、搬運、轉口和加工、長期儲存的港口經濟特區。自由港內的國（境）外貨物可免徵關稅及不需經海關人員檢查。

2018年4月13日，習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上宣布，中共中央決定支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。2019年，全國人大常委會在工作報告中提出，開展海南自由貿易港法立法調研、起草，確保如期完成立法。

栗戰書5月25日向全國人大作《全國人民代表大會常務委員會工作報告》，當中提及加快海南自由貿易港建設。（新華社）

本世紀中葉具較強國際影響力

據介紹，海南自由貿易港的實施範圍為海南島全島，計劃在2025年初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系，到2035年成為中國開放型經濟新高地，到本世紀中葉全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

今年5月25日，全國人大常委會委員長栗戰書在《全國人民代表大會常務委員會工作報告》中提及，加強重要領域立法，圍繞推動高質量發展；賦予自貿試驗區更大改革開放自主權，加快海南自由貿易港建設。

（綜合報道）