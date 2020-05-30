【新冠肺炎】支持民眾自救擴大就業　內地鬆綁「地攤經濟」

2019 年底暴發的新冠肺炎疫情對中國經濟造成衝擊。對此中共高層應對之策是提出「六保」， 即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。其中保就業列在首位。

今年內地就業形勢復雜嚴峻。國家統計局數據顯示，全國城鎮調查失業率略有上升。2020年4月全國城鎮調查失業率為6.0%，比3月份上升0.1個百分點。而據國家教育部公布數據，2020年高校畢業生數量達874萬，比往年增加40萬，創歷史新高。

5月22日，國務院總理李克強作2020年政府工作報告，其中39次提到「就業」，要「千方百計穩定和擴大就業」， 「就業是最大的民生，對於一個家庭來說這是天大的事情」。5月28日，李克強在回答中外記者提問時說，「兩周前，我看到報道，西部有個城市，按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」

李克強提到的這個「西部城市」就是成都市。據內地媒體報道，成都為了帶動就業，開始允許一些流動攤販在街道上擺攤設點，而這在以前往往被視為「佔道經營」會受到城管的驅趕甚至罰款。

成都龍泉驛區一處路邊，集聚了不少小攤販。（澎湃新聞）

3月15日，成都市城管委制定出台了「五允許一堅持」服務措施，即疫情期間，在保障安全、不佔用盲道、消防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清潔衛生等工作前提下，允許在一定區域設置臨時佔道攤點攤區和夜市、允許臨街店鋪越門經營、允許大型商場開展臨時佔道促銷、允許流動商販在一定區域販賣經營、允許互聯網租賃自行車企業擴大停放區域，堅持柔性執法和審慎包容監管。

據成都市城管委統計，截至5月28日，成都市設置臨時佔道攤點、攤區2230個，允許臨時越門經營點位17147個，允許流動商販經營點20130個，增加就業人數10萬人以上，中心城區餐飲店鋪復工率超過98%。

繼成都後，浙江、江蘇南京、四川彭州、吉林長春等地也陸續出台指導意見，為地攤經濟松綁。中央文明辦此前也已明確，在今年全國文明城市測評指標中，不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。有內地專家認為，允許沿街擺攤，是恢復城市經濟的一個很好示範，是用適度放寬管制來換取經濟社會發展的空間。

不過內媒記者在成都所見並非所有商家都遵循了政府部門制定的規則：部分路段的盲道被占，甚至普通行人也無法通過，只得走機動車道；部分路面不夠清潔，有垃圾在地。5月28日上午，成都出台意見，對此前佔道經營帶來的部分交通和食品安全隱患、市容及環境衛生影響等問題進行規範。