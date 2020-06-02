環境部：禁止洋垃圾入境迎來收官　年底基本實現固體廢物零進口

生態環境部發言人今日（2日）在例行記者會指出，今年是禁止洋垃圾入境、推進固體廢物進口管理制度改革的收官之年，截至4月底，全國固體廢物進口總量為249萬噸，按年減少47.3%。

劉友賓表示，生態環境部將繼續會同各有關部門和地區堅定不移抓好禁止洋垃圾進口這一生態文明建設標誌性舉措，堅持方向不變、力度不減，紮實推進各項改革任務，確保到2020年年底基本實現固體廢物零進口。

發言人指中國今年底將實現固體廢物零進口。（資料圖片）

洋垃圾是指經由國外進口的固體廢物，種類包括廢舊電子物料、廢棄塑料、二手服裝、廚餘、醫療廢棄物、工業廢料及放射性廢料等。美國、加拿大、日本等已開發國家常藉以無法負荷過多垃圾為由，把垃圾出口到他國，主因是垃圾處理成本過高，因此利用發展中國家作為其垃圾處理場，進口國的相關業界亦可從中賺取利潤。然而，洋垃圾一般會對進口國造成較為嚴重的環境污染。

近年來中國加大環境保護力度，2017年7月，國務院頒令要求逐步停止進口固體廢物。2018年1月1日起，中國開始實施「洋垃圾」禁令，即全面禁止進口生活來源廢塑料、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等4類24種固體廢物。

（生態環境部）