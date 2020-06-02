未獲列日本首波解禁名單　台外交部：積極接洽盼可納名單

日媒《讀賣新聞》5月31日報道，日本方面正研擬解封泰國、越南、新西蘭、澳洲的入境管制。雖然此前台灣的防疫成果廣受日本官方、民間的讚揚，但首波解禁名單卻未見台灣。 台灣外交部對此表示，將透過相關代表處及相關管道，向日本政府表達希望將台灣納入名單中。

台外交部表示，外交部正積極進洽日方，向日方表達台灣列入首波名單。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部6月2日表示，台灣有注意到相關媒體的報道，日本政府正考慮解除外國人士入境管制，但首波名單沒有台灣，經過外交部跟駐日代表處向日方的了解，目前日方仍在評估中，還沒有定案，日本表示會依據相關疫情的趨勢做綜合判斷跟評估。

台外交部表示，台灣與日方聯繫向來友好密切，溝通管道也很暢通，將透過相關代表處及相關管道，向日本政府表達希望將台灣納入名單中，外交部會持續跟日方溝通討論。

媒體問及，日方是否有向台灣表達解封商務人士赴台？台外交部答稱，台灣的疫情相對平穩，因台灣是採高標準防疫，確保台灣人民是安全的，也要確保無論他國或台灣解封后，台灣旅客出入境時不會受到他國疫情的波及，「解封是互相的」，但是台灣要不要針對相關國家解封也有台灣的考量，邊境風險嚴格管理是台灣必須做的，台灣目前的疫情狀況是好的，但其他國家的疫情並不見得如此，台灣嚴格把關國外旅客入境台灣，另高度呼籲要出國的台灣旅客應審慎評估。

台外交部進一步表示，如果別的國家因為台灣沒有先開放而不開放給台灣，台灣表示尊重，但政府首要必須確保台灣2,300萬人的健康安全，解封不解封、開放不開放是其次，以實務來講，台灣旅客出國旅遊還是有可能經由高風險地區轉機、遵守當地相關的防疫規定，都在增加台灣旅客的風險，「相互尊重的因素相當重要」。