韓正：加快推動海南自貿港建設　形成一批階段性成果

據央視《新聞聯播》，國務院副總理、進海南全面深化改革開放領導小組組長韓正5月31日在海南海口，主持召開了「推進海南全面深化改革開放領導小組全體會議」。他在會上表示，要突出重點領域和關鍵環節，加快推動自由貿易港建設形成一批階段性成果。

公開報道顯示，進海南全面深化改革開放領導小組成立於2018年5月，組長是韓正，領導小組辦公室設在中國國家發展改革委。在小組成立後，韓正每年都會去海南，而這個小組的會議，多在海南召開。

根據中共中央、國務院2018年4月11日發佈的指導意見（《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》），第一步，在海南全境建設自貿區。第二步，探索實行符合海南定位的自由港政策。

海南自由貿易港計劃2025初步建立自由貿易港政策制度體系。（資料圖片）

在外界看來，自貿港是自貿區的「升級版」。按照部署，2020年是海南自貿港建設的開局之年。

6月1日，《海南自由貿易港建設總體方案》全文披露。《海南自由貿易港建設總體方案》中提到，「在海南建設自由貿易港，是推進高水平開放，建立開放型經濟新體制的根本要求；是深化市場化改革，打造法治化、國際化、便利化營商環境的迫切需要；是貫徹新發展理念，推動高質量發展，建設現代化經濟體系的戰略選擇；是支持經濟全球化，構建人類命運共同體的實際行動。」

在5月31日的會議上，韓正提到，在海南建設中國特色自由貿易港，是「黨中央着眼國內國際兩個大局作出的戰略決策」。

韓正提到，要突出重點領域和關鍵環節，加快推動自由貿易港建設形成一批階段性成果。

在海南生態軟件園的孵化樓內，工作人員在辦理業務。（新華社）

他表示，要全面推行「極簡審批」制度，建立健全公平競爭制度，完善產權保護制度，在貿易投資領域實施「零關税」、市場準入承諾即入制等制度，做到最大限度的自由化便利化；要把握好「一線」放開和「二線」管住的關係，有力有序推動海南自由貿易港政策落地，打好全面封關的基礎；要發展科技含量高、生態環保、有海南特點的產業；要把握好「制度創新+優惠政策+法治規則」的重要安排，實化細化政策措施，把「總藍圖」轉化為「實景圖」；要把握好不發生重大風險的底線要求，完善監管配套措施，加強事中事後監管。

公開報道顯示，和韓正一起現身海南的，還有胡春華、何立峰，以及推進海南全面深化改革開放領導小組成員、領導小組辦公室、有關部門負責人。在現場發言的還有：「海南省委書記劉賜貴、中國國務院發展研究中心副主任隆國強、中宣部副部長傅華、自然資源部部長陸昊、中組部副部長曾一春、商務部部長鐘山、工信部部長苗圩、農業農村部副部長劉煥鑫、財政部副部長鄒加怡、中國人民銀行副行長潘功勝等。」

在《海南自由貿易港建設總體方案》中提到，上述人員肩負着新的任務：「在推進海南全面深化改革開放領導小組指導下，海南省要全力推進海南自由貿易港建設各項工作；中央和國家機關有關單位要主動指導推動海南自由貿易港建設，進一步細化相關政策措施，制定出台實施方案，確保政策落地見效；推進海南全面深化改革開放領導小組辦公室牽頭成立指導海南推進自由貿易港建設工作小組，由國家發展改革委、財政部、商務部、中國人民銀行、海關總署等部門分別派出幹部駐海南實地指導開展自由貿易港建設工作，有關情況及時上報領導小組；國務院發展研究中心組織對海南自由貿易港建設開展全過程評估，牽頭設立專家諮詢委員會，為海南自由貿易港建設建言獻策。」