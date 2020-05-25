有片｜韓正：香港須解決經濟民生深層次問題　遠近結合提方案

中央出手為香港制定「港版國安法」，主管港澳事務的國務院副總理韓正，日前會見港澳政協時的發言片段今日（25日）曝光。韓正表示，香港有很多深層次的經濟民生問題要解決，也必須解決，「但解決有個前提是甚麼？要有個安定的社會環境，沒有安定的社會環境，很多問題就提不上議事日程，就沒有辦法在社會進行共同討論，形成共識」。 韓正強調，香港有很多經濟、民生的深層次問題，一定要從全局、長遠、遠近結合的角度，去提出解決方案，而且要回應香港社會和香港市民他們的關切，從中央政府來講，會全力支持香港特區政府解決經濟和社會民生的深層次問題。

韓正日前會見港澳政協委員。（影片截圖）

韓正：世上哪有國家可以容忍分裂國家？

韓正在片段中表示，從國家層面進行香港國安立法，針對的是搞「港獨」、「黑暴」等極少數人，「世界上哪有一個國家可以容忍分裂國家的行為？世界上哪有一個國家可以容忍恐怖活動？這是不可想像的」。

他指出，國家層面進行香港國安立法，針對的是搞「港獨」、「黑暴」等極少數人，「歸根到底，懲治是極少數的，維護的是絕大多數香港同胞、市民的生命財產安全、基本權利、自由和切身利益，目的就是這個目的。」

韓正強調，香港有很多深層次的經濟民生問題要解決，也必須解決，「但解決有個前提是甚麼？要有個安定的社會環境；沒有安定的社會環境，很多問題就提不上議事日程，就沒有辦法在社會進行共同討論，形成共識。這個國安立法就是為了維護香港社會的安定團結、社會穩定，有了一個社會安定的氛圍和環境，我們香港整個社會形成共識，一件一件事情去解決，香港社會一定明天會更美好。」

全國人大會議正審議「港區國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。

從全局、長遠角度提解決方案

韓正指，國安立法就是為了維護香港社會的安定團結、社會穩定，「有了這個前提，香港很多的一些經濟和民生的一些深層次的問題，一定要從全局的、長遠的、遠近結合的角度去提出解決方案，而且要回應香港社會和香港市民他們的關切。」

對於香港特區政府在解決經濟和社會民生的一些深層次問題上，韓正稱，中央政府會全力以赴地予以支持。