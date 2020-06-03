【新冠肺炎】南京鬆綁「地攤經濟」　新增1410個臨時攤位促進消費

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響經濟表現，各地想方設法拉動內需，促進就業和消費，其中鬆綁「地攤經濟」成為一大亮點。江蘇南京日前亦提出，具備條件的特色街區、商業體外廣場和開放式公園，可申請臨時外擺攤點。 據《現代快報》報道，南京市城管局在原有3400個臨時攤點基礎上，再次在134個地方增設1410個臨時外擺攤點，攤位銷售的商品琳瑯滿目，包括各式衣服和食物等。對此，不少網民表示讚同，認為這是「有煙火氣」的體現；亦有人表示，夜市可以促進消費，帶動經濟，還能解決部分人的就業。

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南京：只能銷售非現場加工食品

5月27日，中央文明辦明確指出，在今年全國文明城市測評指標中，不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，換言之，中央向各地鬆綁「地攤經濟」提供了支持。翌日，四川成都出台機制， 明確規定佔道經營的時間、範圍等細節，讓馬路經濟有序進行。據悉，浙江、四川、江西等地都有序開放了「地攤經濟」、「馬路經濟」，人們已經可以隨時在熟悉的街頭購物，在夜市購買小食。

不過，對於鬆綁「地攤經濟」，南京的限制就相對較多，經營範圍限制在銷售生活日用品、服裝鞋帽、文化產品等；在食品方面，只能銷售非現場加工食品，主管部門指是考慮到現場加工食物會產生油污、油煙，容易擾民，同時還有安全隱患。

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個人擺攤可操作性較低

雖然有不少限制，南京開放地攤經營還是吸引到不少人潮。5月28日晚上，位於南京市玄武區的丹鳳街夜市人流不斷。在此擺攤賣衣服的曹先生表示 ，2個月前，他因疫情影響了收入，於是白天在商場賣衣服的他，下班後繼續擺起攤位賣衣服，如今來擺攤4天，每天都可獲利100多人民幣。南京網紅打卡地「喵喵街」上一個啤酒攤的老闆趙先生則表示，他在疫情期間丟了工作，前段時間在街道的幫助下租下了這個外擺攤，生意還不錯，而且人氣正在慢慢上升。

此外，想要靠擺攤賺一筆收入，並非人人都可以，南京玄武區城管部門表示，個人擺攤可操作性相對較低，因為要對申請條件、申請和審批的方式作明確規範。鼓樓區城管局和建鄴區城管局則表示，目前都是商業綜合體、街區的管理機構去組織外擺，個人擺攤要與這些主體機構協商，並接受統一管理。

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對於南京鬆綁「地攤經濟」，有網民表示，希望南京可以像成都一樣，更大力度放開地攤經營，比如符合條件的沿街商家可以外擺一些桌椅，或是提供一些區域供個人擺攤。但亦有市民表達擔憂，認為無證經營有營業執照，在食品安全等方面存在一定隱患；如果對個人擺攤放開，需要多部門聯合管理，商務、城管、公安、消防、市場監管等都要各司其職，而且要制定詳細的可操作性強的實施方案。

網民熱議：

－只要衛生搞好，不影響其他人的生活，我覺得完全可以。 －又鼓勵擺攤了？是我眼花了嗎？ －四線城市封堵門口，拆門臉，禁三輪，不讓擺攤，自己就消滅了幾十萬就業崗位，這會兒知道錯了？ －不是救經濟 是救民生 特別是底層百姓 －擺攤挺方便的，省着買個小東西還得上網等幾天

（綜合報道）