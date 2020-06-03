【新冠肺炎】繼武漢後牡丹江也啟動全民核酸檢測　總人口逾250萬

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，其中在湖北省武漢市，當地早前發現有感染源不明的確診病例後，遂於5月中起展開全市全員病毒檢測。 最近疫情出現反彈的黑龍江省牡丹江市也宣布，於6月起開展全民核酸檢測工作。

牡丹江市民接受核酸檢測。（微博）

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截至周二（2日），黑龍江現有15例無症狀感染者，均為牡丹江市報告。周一（1日），牡丹江市政府官網發布《市衛生健康委擴充全市核酸檢測》，通告顯示，「根據疫情防控需要，為及時、高效、高質量完成我擴大核酸檢測工作任務，市衛生健康委員會進一步擴充我市核酸檢測標本採樣隊伍，由11家三級醫療機構和12家二級醫療機構共1196人組成……為開展全市核酸檢測工作做好各項充足的準備。」

牡丹江市疾控中心工作人員周二回應稱，全民排查是以社區為單位進行的免費核酸檢測，從5月31日開始部署，6月1日全體市民開始進行檢測。據悉，截至2018年末，當地戶籍總人口252.5萬。

武漢是內地首個開展全市全員病毒檢測的城市。當局透露，武漢有逾989萬人參與核酸檢測，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300人。此次檢測費用由政府承擔，總支出大約9億元人民幣。

▼圖輯｜武漢市在全市範圍展開全民核酸檢測行動：

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中國疾病預防控制中心副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組專家馮子健表示，他親身見證了武漢核酸排查的全過程。數據表明，武漢現在是全國最安全的城市。

至於全員檢測是否可在全國範圍推廣，馮子健認為，不需要做全國範圍的全員檢測。他指內地已部署了相關安排，覆蓋範圍非常廣，對於發現潛在的傳染源和感染者可以發揮很好的作用。此外，擴大檢測有利於發現潛在的傳染源，除了需考慮經濟、效率等方面的因素外，還要考慮到檢測能力。即便開展全國範圍的全員檢測，也無法完全發現所有的傳染源或感染者。

（健康時報）