【新冠肺炎】黑龍江再爆醫院聚集性感染　牡丹江夫婦致12人染疫

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，黑龍江哈爾濱早前的聚集性疫情，導致兩間醫院出現大規模院內感染，至今已涉及至少81人。 據內地傳媒報道，黑龍江的另一個城市牡丹江市，近日亦發生醫院內聚集性感染疫情，至少已有14人受感染，包括有兩名醫護人員。

報道指，新一波聚集性疫情的中心是65歲的確診病例龔某。龔某本身是肝病患者，在牡丹江市康安醫院住院治療，住院期間由丈夫陪護。康安醫院在4月5日起收治綏芬河口岸入境患者，龔某遂與丈夫轉至另一間醫院住院治療，惟二人均在4月18日的病毒檢測中呈陽性反應，並被證實是確診病例。

牡丹江市康安醫院的肝病患者龔某及陪護的丈夫被證實是確診病例，當地其後的12名無症狀感染者均與二人有關。（央視新聞）

與此同時，牡丹江市在當天通報新增3宗無症狀感染者，其中2宗是龔某轉院醫院的醫護人員，1宗是龔某的弟弟。牡丹江市衛生健康委副主任吳葉表示，龔某夫婦與牡丹江市最後一宗本土確診病例，兩者的間隔時間已超過潛伏期，相信是本土社區傳播的可能性不大，分析判定是境外輸入病例的關聯。

4月21日，牡丹江通報有新增兩宗無症狀感染者，均為龔某夫婦的的密切接觸者。及至今天（24日），黑龍江衛健委再通報指牡丹江市在集中醫學觀察密切接觸者中，篩查出7宗無症狀感染者，其中3宗是龔某在康安醫院住院期間同病區的患者、妻子及共同生活人員，2宗是住院患者的陪護，1宗是陪護的親屬，1宗是龔某的密切接觸者。

至此，連同龔某夫婦在內，至少已有8人是在康安醫院受感染，另外6人則是龔某夫婦的密切接觸者，包括龔某轉院醫院的醫護人員。

牡丹江市是與俄羅斯接壤的邊境城市，轄下的綏芬河市近期出現大量俄羅斯境外輸入病例。由於綏芬河的醫療條件有限，目前當地只收治無症狀感染者，而本次事發的牡丹江康安醫院收治輕型和普通型患者；牡丹江學院附屬紅旗醫院則負責治療重症和危重症患者。

黑龍江省政府新聞辦公室21日在記者會上表示，目前共收治377例綏芬河的境外輸入病例，其中康安醫院收治335例，紅旗醫院則收治25例。

（新京報）