中印對峙｜印度網民反應激烈中國民眾淡漠　環時：自信在中國一方

中印邊境衝突不斷，引發了兩國民眾不同心理狀態下截然不同的反應。中國官媒環球網稱，「自信在中國一方」。報道稱，梳理印度媒體報道可見，近來，「1962年」這一敏感詞出現頻率頗高。眾所周知，在那一年，中印爆發了一場戰爭，而印度輸了。一個規律是，輸掉戰爭的一方，在心理上會更加敏感。

文章稱，在中印爭議地區最近發生的對峙， 一些印度人在網上激烈地討論着「中印會爆發核戰」等話題，甚至有人高呼要「抵制中國」。然而中國民眾的反應則要淡漠許多，有人把它當一個熱鬧看看，更多人從內心並不相信真的有一場核戰迫在眉睫。中國外交部的關鍵詞「穩定」和「可控」，在中國輿論中被廣泛認為是符合當下實際的。當然，更沒有人高呼「抵制印度」。顯然，自信在中國一方。

中印邊境衝突不斷。有航空照片顯示，解放軍空軍已在阿里昆莎機場部署至少有22架軍機。（微博）

事實上，中印邊境地帶發生對峙，已經有一段時間。5月18日，傳媒報道稱，印方在中印邊境實控線西段、加勒萬河谷地區越線進入中國領土、進行了一系列基礎設施建設，主要是修建邊境公路和橋樑。對此，中國邊防部隊加強了對加勒萬河谷地區管控，同時中印雙方邊境一線部隊通過已有的會晤交涉渠道進行會談，就當前事態保持溝通，但沒有得出一個解決方案。

兩天後，印度傳媒稱，中印雙方在邊境實控線西段的緊張局勢升級。雙方在該地區都增派了部隊，特別是加勒萬河谷以及班公湖地區。印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）還在5月22日視察了印度第14集團軍總部，「說明局勢已經非常嚴峻」。

此外，印媒還特意點明，加勒萬河谷地區正是1962年中印衝突發生的地方。所以不少印媒都回憶起2017年中印洞朗對峙事件，甚至1962年的中印戰爭。還有傳媒認為，這是印度和中國自2000年以來最嚴重的僵局。

中印在邊境持續對峙，印度網民們在Twitter上反應熱烈。一些激進人士呼籲「抵制中國」以及「去中國化」。還有一部分印度網民則開啟了自嘲模式，覺得自己弱小、可憐、又無助，明顯對中印一旦開戰，自家的戰鬥力底氣不足。

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那麼，一旦發生最糟糕的情況，誰會佔上風？環球網分析稱，從武器部署來看，解放軍的裝備更先進。解放軍已在高原地區部署了最新的15式輕型坦克、直-20直升機、「攻擊-2」無人機，一旦發生衝突，將為解放軍提供優勢。同時，在該地區部署的解放軍還裝備有PCL-181式車載式155毫米榴彈炮，全套系統僅25噸重，具有較強的自動校準和半自動重新裝彈的能力。在火力覆蓋方面，則依靠新型多管火箭炮系統，可發射370毫米火箭彈。

此外，雖然過去在高原軍用直升機方面，中國力量比較薄弱，但中國新近服役的直-20多用途直升機，具備良好的高原飛行能力，可用於人員和物資運輸、搜救和偵察等任務。直-20可搭配直-8G專注於高原作戰，後者可在6000米高原飛行。空軍裝備的「攻擊-2」武裝偵察無人機不僅載荷較「攻擊-1」大，而且還能持續在中印邊境進行巡邏。目前，解放軍已在西藏軍區、新疆軍區部署多款無人機作戰系統。

而在印度方面，最近印軍同樣不斷向爭議地區調派軍隊和各種陸軍火力打擊武器，以及調整空軍戰機的部署。據印媒報道，印度陸軍已經向前線地區調派T-72、T-90型主戰坦克。這是印度陸軍較為常見的主要作戰力量，不過在山地高原上部署，靈活性存在一定的問題。

空軍力量方面，有消息稱，印度空軍的蘇-30、幻影-2000戰機也已經出現在爭議地區附近。這兩款戰鬥機都屬於印度的主力戰機，其中蘇-30戰機應該算印度空軍的「王牌力量」。幻影-2000戰機屬於印度對地打擊中比較常見的平台。同期，印度也在強化邊境的山地打擊能力，不僅組建新的山地打擊部隊，而且還從美國購買諸如CH-47「支奴幹」重型運輸直升機、「阿帕奇」武裝直升機、C-17重型運輸機等武器裝備，實力同樣不可小覷。

綜合來看，解放軍實力更佔上風。因此有分析認為，印度在這一地區動作頻頻，恰恰反映的是它在這裏力量的相對薄弱。

值得關注的是，中印雙方對邊境發展動向的政治表態都非常低調。最初有關雙方軍人發生衝突的影片是從印度網絡流出，而對此印度政府方面幾乎沒有透露實際情況的細節，只是在一份聲明中表示，「最近中方採取行動阻礙了印度的正常巡邏模式。」印度陸軍發言人表示該短片「未經證實」，並表示目前當地沒有發生暴力事件，「在兩國邊界管理的既定協議指導下，雙方軍隊指揮官正協商解決分歧」。

中國國防部新聞發言人任國強5月29日在例行記者會上回應稱，中方對中印邊界問題的立場清晰明確，中國邊防部隊一貫致力於維護邊境地區的和平與安寧。目前，中印邊境地區局勢總體是穩定的、可控的，雙方有能力通過既定的涉邊機制和外交渠道溝通解決相關問題。

在此之前，中國外交部的表態同樣強調了「穩定」以及「可控」。中國外交部發言人趙立堅在5月27日表示，目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印關於邊界問題的外交、軍事溝通渠道是暢通的。相信雙方通過談判協商，可以妥善解決兩國間的問題。

目前，中印兩國GDP總額超過17萬億美元，中國世界排名第二，印度則排在第六；兩國人口總和高達27億，佔全球總人數的將近40%；兩國都是核國家；2019年兩國雙邊貿易額首次突破1000億美元。