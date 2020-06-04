印度「移除中國Apps」遭Google下架 　印媒列舉3大「反華論調」

中印邊境局勢持續升温之際，印度團隊推出了一款名為「刪除中國手機Apps」（Remove China Apps）的應用程式，但該App隨後遭Google下架，引發風波。 綜合媒體6月4日報道，一個印度開發團隊在5月份推出了上述應用程式。據介紹，該App在使用時，只需點擊「掃描」（Scan），就會列出手機中來自中國開發商的應用程式，然後讓用戶決定是否要刪除。如果該應用發現用戶手機中沒有中國製造的Apps，還會彈出祝賀訊息。

開發商聲稱，提供這項服務不是基於商業目的，它可以根據市場調查確定各個應用程式的來源，但不保證結果的準確性。據報道，這款App在18萬條評論中獲得了4.9星的高分評價，成為印度區Google商店中最熱門的應用程式，甚至在澳洲也一度衝上Android應用程式排行第五名。

《印度時報》6月1日稱，「刪除中國手機Apps」5月17日在印度Google應用商店上線，其圖標清晰地反映出意圖：一隻龍頭，背景是兩把掃帚。

該媒體認為，這款應用的火爆與當前印度和中國在實際控制線的衝突、印度社會的「反華論調」有關。「刪除中國手機應用」的推出是對印度社會三種「反華論調」的呼應——數據安全（即認為「中國Apps不安全」）、國家至上（即認為「中國資助反印度組織」）和新冠肺炎（即認為「中國傳播病毒」），正是這三種論調激發了一些人在數字領域對華報復的情緒。

據報道，印度不少名人為該應用站台，印度網民也紛紛表示「我們已經向中國付了大量的錢，中國轉身就把這些錢拿來對付我們。我們必須意識到事情的嚴重性，趕緊有所行動。」

6月3日，Google宣布已將這款軟件從應用商店下架，因為其違反了Google的部分政策，引發印度輿論熱議。據悉，在被Google下架前，這款應用收穫了超過500萬的下載量。

在中國官媒《環球時報》對此事的報道下，就有印度網友威脅說，為了報復中國，他們要抵制中國的小米手機，轉去支持三星。更有印度網友在谷歌應用商城的官方Twitter下質問為什麼下架了這款App。不過，一直在評論區和網友互動的社交媒體編輯，則沒有回覆這類評論。

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還有許多印度人在社交媒體上使用「抵制中國產品」的標籤，呼籲人們「刪除流行的中國應用程序」。不過，《今日印度》雜誌曾指出，中國在印度的軟件市場具有巨大影響力，在硬件市場佔據了更明顯的主導地位，中國的多種投資路線使得辨識中國品牌也頗為困難，印度要抵制中國產品是不現實的。

當下中印邊境對峙令印度社會「抵制中國」的呼聲更加壯大。對於相關局勢，中國外交部發言人趙立堅6月3日表示，「中方在邊境問題上的立場是一貫的、明確的，一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平與穩定。目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國間的問題，不需要第三方介入。」