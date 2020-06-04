【藏屍雪櫃】二審維持死刑判決官斥自私冷漠　上海殺妻男今伏法

備受關注的上海「殺妻藏屍雪櫃案」，被告朱曉東在一審被判處死刑，以及二審駁回上訴後，上海第二中級法院在周四（4日）遵照最高人民法院下達的命令，對朱曉東執行死刑。

案情指，朱曉東與死者在楊儷萍在2015年12月31日登記結婚，並一同居住在上海市虹口區某屋苑。案發前，朱曉東與楊儷萍因故產生矛盾，前者其後就購買《死亡解剖臺》等書籍和雪櫃，並從工作單位離職。及至2016年10月17日上午，朱曉東在家與楊儷萍發生爭執，朱曉東用手扼掐楊儷萍的頸部，致楊儷萍機械性窒息死亡。

朱曉東殺死妻子楊儷萍並屍體藏在陽台的冰櫃內。（資料圖片）

朱曉東殺人後將楊儷萍的屍體用被套包裹，藏於家中陽台的雪櫃內。朱曉東隨後又將楊儷萍支付寶帳戶中的4.5萬元（人民幣．下同）轉至私人帳戶，並在之後數月內大肆揮霍其與楊儷萍的錢財用於旅遊、消費。2017年2月1日，朱曉東將殺死楊儷萍一事告知父母，並在父母陪同下投案。

法院在二審中認為，朱曉東有預謀地殺人，在殺害楊儷萍後的3個多月時間內，一直將楊儷萍屍體藏於雪櫃內，期間又用楊儷萍的手機不斷發微信、短信給楊的親友，長期進行欺瞞。此外，朱曉東殺害楊儷萍後，當即將楊儷萍支付寶帳戶內的金錢據為己有，又用楊儷萍的信用卡透支十多萬元，到韓國、海南、南京各地旅遊、揮霍，甚至用楊儷萍的身份證到酒店開房與異性約會。

法院指，朱曉東的所作所為，反映了其自私、冷漠已經遠遠突破人性底線。朱曉東雖然有投案自首，但始終否認有預謀地殺人，未真誠認罪、悔罪，其自首情節亦不足以從輕處罰。

（綜合報道）