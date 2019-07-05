【殺妻藏屍雪櫃】丈夫犯故意殺人罪判死　上訴遭駁回二審維持原判

備受關注的上海「殺妻藏屍雪櫃案」，周五（5日）在上海市高級人民法院二審宣判，裁定駁回上訴，維持對被告人朱曉東的死刑原判。

庭審宣判現場。（微信）

據澎湃新聞報道，上海高院經審理查明，朱曉東有預謀地殺人，在殺害被害人楊儷萍後一直用被害人的手機給被害人親友發送微信和短信，進行欺瞞；還通過轉帳、透支被害人信用卡的方式獲得人民幣近15萬元，供其揮霍；甚至用被害人的身份證到酒店開房與異性約會。後上訴人朱曉東在其父母陪同下向公安機關投案自首。

上海高院認為，朱曉東故意殺人，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，依法應予處罰。朱曉東雖投案自首，但始終否認自己系預謀殺人，並未真誠認罪、悔罪，其雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰。

上海高院稱，原判認定朱曉東犯故意殺人罪的事實清楚，證據確實、充分，適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。對朱曉東及其辯護人要求從輕處罰的意見，不予採納；對檢察機關、訴訟代理人建議駁回上訴、維持原判的意見，予以支持。

被告朱曉東（左）和妻子（右）昔日合照。（網絡圖片）

據悉，朱曉東在去年8月一審獲判死刑。他於2016年10月在家勒死妻子，用一塊紅色床單包裹住屍體，放在家中的雪櫃中，冷凍了105天。在此期間，朱曉東用妻子的手機給親友發短訊、更新朋友圈，營造出楊儷萍仍然在世的假像，並消費楊儷萍的銀行卡購物、旅遊和異性開房。

至2017年2月，直到楊儷萍父親60大壽時無法隱瞞，朱曉東才將其殺害妻子一事告知自己的父母，並向公安機關投案，供述殺人犯罪事實。

（澎湃新聞）