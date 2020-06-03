路透社：文件顯示華為努力撇清與Skycom關係　但實際控制該公司

路透社6月3日報道，根據華為內部文件顯示，在路透社2013年報道華為與企業Skycom有聯繫後，華為採取行動隱藏這一關係，但報道稱，新文件顯示華為實際上控制Skycom。文章又提到，這些新曝光的內容可能支持美國對華為及孟晚舟的指控。 Skycom為一間在香港註冊公司、被指試圖向伊朗出售遭禁售的美國電腦設備。

中國外交部曾多次敦促美國停止對包括華為在內的中國公司的不合理打壓。圖為1月7日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的國際消費電子展。（Reuters）

路透社6月3日文章稱，長期以來，華為一直把這間全名為Skycom Tech Co Ltd的企業，描述為華為在伊朗本地的獨立業務合作夥伴。但路透社稱，根據獲得的文件顯示，華為如何有效控制Skycom。

報道稱，這些文件是華為和Skycom關於伊朗業務的內部商業記錄之一，包括備忘錄、信件和合約協議。其中一份文件描述華為在2013年初如何為擺脱美國對德黑蘭的貿易制裁，努力撇清自己與Skycom的關係。

報道又指，該文件與其他文件又顯示，華為採取一系列行動，包括更換Skycom的多位經理，關閉Skycom的德黑蘭辦公室，以及在伊朗成立另一家公司，接手價值數千萬美元的Skycom合約。

報道稱，對於美國當局針對華為孟晚舟提起的刑事案件，新文件可能會起到支持作用。文章提到，新文件似乎破壞華為關於Skycom只是商業夥伴的說法，新文件內容包括了七年前伊朗境內兩家公司所發生的事情以及公司之間的互相往來細節。這些文件以英文，中文和波斯文書寫。

報道稱，華為拒絕對此事發表評論。中國外交部此前表示，美國正在將經濟和貿易問題政治化，這不符合中美公司的利益。