中國外交部發言人耿爽卸任　消息稱將赴中國常駐聯合國代表團任職

中國外交部發言人耿爽在周五（5日）的例行記者會上宣布，當天是其任內最後一場的記者會，並且不再擔任外交部新聞司副司長一職。 據官媒《環球時報》透露，耿爽卸任後，或將前往中國常駐聯合國代表團工作。《星島日報》報道稱，耿爽將升任中國常駐聯合國代表團副代表，接替已經擔任駐西班牙大使的吳海濤。

據介紹，耿爽是外交部第30任發言人，自2016年9月26日亮相以來，至今共主持近400場記者會。耿爽從事外交工作20多年，曾在外交部國際司、國際經濟司以及中國常駐聯合國代表團工作，亦曾擔任過中國駐美國大使館新聞參贊兼發言人。

中國外交部發言人耿爽宣布卸任。（網上圖片）

耿爽在今天的記者會上表示，「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續地講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，做出自己的努力與貢獻。」

宣布卸任之後，耿爽的下一個崗位目前尚未有官方消息。據官方傳媒《環球時報》透露，耿爽卸任後，或將前往中國常駐聯合國代表團工作，恰好是1999年耿爽第一次被外派的地方。

據星島引述消息透露，耿爽將升任中國常駐聯合國代表團副代表、特命全權大使，晉升為正局級幹部。原中國駐聯合國副代表吳海濤今年4月已經擔任中國駐西班牙大使。

根據慣例，外交部設有三位發言人，由外交部新聞司司長和兩位副司長兼任。在耿爽離任後，目前外交部的兩位發言人分別是新聞司司長華春瑩和副司長趙立堅。

不到一年的時間，外交部發言人團隊已有「兩出一進」。2019年7月18日，現任外交部北美大洋洲司司長陸慷在外交部例行記者會上宣布離任新聞司司長、發言人。2020年2月24日，外交部新聞司副司長趙立堅作為第31任發言人首次亮相。

陸慷卸任後出任外交部北美大洋洲司出任司長。（資料圖片）

據了解，2000年以來的歷屆外交部發言人卸任之後再赴外交一線，在駐外使領館擔任重要職務。例如，朱邦造卸任後擔任中國駐突尼斯兼駐巴勒斯坦國大使，孫玉璽卸任後擔任中國駐阿富汗大使，章啟月卸任後擔任中國駐比利時王國大使，洪磊卸任後赴美任中國駐芝加哥總領事，姜瑜前往阿爾巴尼亞任中國駐阿爾巴尼亞大使，馬朝旭於2013年出任中國駐澳大利亞大使等。

（綜合報道）