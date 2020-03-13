【新冠肺炎】以耿爽的話來提醒趙立堅

周四（3月12日）晚，中國外交部發言人趙立堅在社交平台Twitter轉發了一段有關新冠肺炎的短片，並評論道到「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？⋯⋯可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」這一段話直指新冠肺炎起源於美國，引來熱議。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）蔓延全球，病毒爆發源頭眾說紛紜，外界普遍認為是武漢的海鮮市場。然而在中國卻有不少輿論指新型肺炎其實起源於美國。早前內地社交網絡平台微信及微博上皆有不少文章論述，新型肺炎是由美軍在參加10月份於武漢舉行的世界軍運會上傳入。趙立堅似乎也認同這「美軍起源說」，除了周四晚引起爭議的發帖，趙立堅的Twitter帳號上不少其他貼子也宣稱病毒起源美國，比如周五（13日）他又轉載了一篇論證病毒起源於美國的文章《 COVID-19:Further Evidence that the virus originated in the US》，呼籲大家閱讀廣傳（Please read and retweet it ）。

趙立堅於2010年加入Twitter。（Twitter網頁截圖）

耿爽：不應相互攻擊

如今零號病人未有線索，撲朔迷離。在事情真相尚未明朗時，醫學門外漢一再糾纏病毒起源於何處，又是否合適？若然將肺炎歸咎於中國之禍，可能最終是一場冤枉，那麼倉促認定「美軍起源說」，不會犯相同的問題嗎？尤其是代表一國政府之外交官，發言應該嚴謹，「欠」、「被抓了現行」等強硬用詞，只怕有欠一國外交發言人的水平與風度。

相比起上任不足一個月的趙立堅，外交部另一發言人耿爽的話或許堪作提醒。其於周四同日日表示，「當前，新冠肺炎疫情已經成為全球性流行病。面對疫情，國際社會應該同心協力，而不應該相互攻擊指責，這完全不具建設性。」此刻，無論疫情起源於何處，已經變成了全人類的問題，其在全球115個國家擴散，至周五（13日）已累計逾12萬宗確診，被世界衛生組織（WHO）定性爲「全球大流行」。不管是中國又或是美國，都不應只顧著以病毒起源作為攻擊對方的武器。當此之際，最重要的乃是國際間的互助與合作。

Twitter是以歐美用戶為主的社交平台，中國外交部發言人近來活躍於此，無疑希望增加與歐美國家的交流，讓世界更好認識中國。要做到這一點，外交官可謂責任重大。若然發言有失嚴謹與風度，或有失大國的氣量和穩重，必然無助於對外正面塑造中國形象。此時此刻，更重要的不是互相指摘。無論國籍與膚色，所有的成見和衝突都不應高於齊心合作，唯有同舟共濟，才能共克時艱。