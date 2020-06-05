21名留學生欲經新加坡及香港轉機回國受阻　15人被迫返美

新冠肺炎疫情爆發後，內地收緊了往來歐美的國際航班以防止境外輸入病例增長，不過，此舉也增加了海外華僑回國難度。 21名美國和英國的中國留學生日前試圖搭乘瑞士航空航班前往新加坡和香港，然後再中轉回國，但他們最終滯留瑞士，未能抵達香港或新加坡。 目前，其中15人已被遣返回美國，另有6人滯留瑞士，尋求各種回國途徑。

5月26日，香港政府宣布，香港國際機場從6月1日起適度恢復轉機服務。新加坡民航局也於5月20日表示，樟宜機場從6月2日開始也將逐步開放轉機服務。在香港和新加坡恢復中轉的消息出台後，大量滯留海外的華人認為有望從香港或新加坡轉機回國。不過，在操作細節上，經由該兩地的中轉回中國內地的通道其實並未打通。

一位滯留在瑞士的美國留學生表示，他6月2日下午，搭乘瑞士航空班機從美國紐約抵達瑞士蘇黎世機場，準備轉機前往新加坡，但被拒絕登機。

「我們被吿知新加坡不允許轉機，所有中國公民必須立即離開蘇黎世並返回出發地，」他稱，同行者中有畢業生，在美國出境後，美國簽證即失效，無法再次進入美國境內，此外，美國此前已禁止非美國公民入境，這就意味着這一行所有人將會滯留在美國機場。

另一位滯留瑞士的英國留學生情況類似。他表示，他6月1日晚上從倫敦抵達蘇黎世機場，希望從瑞士轉機飛往香港，再從香港回內地。不過，在去香港航段時，他被吿知因入境限制不能登機。