【新冠肺炎】北京解禁從湖北武漢進京限制　逐步開放境內團隊旅遊

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，其中在首都北京，當地宣布自周六（6日）凌晨零時起，重大突發公共衛生事件二級響應下調為三級，並相應調查相關防控策略，包括有序開放室內外體育健身及文化設施，並會逐步開放境內團隊旅遊業務，暫不開放出入境團隊旅遊。

北京的社區（村）早前有因應疫情增設物理隔離，往後全部都將會開放。（中新社）

據市政府副秘書長陳蓓指，應急響應下調後，將會撤除社區（村）因疫情增設的物理隔離，適當開放小區卡口，加強小區值守，有序開放社區（村）的室內外體育健身及文化設施。此外，當前在廣泛使用北京「健康碼」的基礎上，社區會持續實行查證登記等措施，但就不再進行體溫檢測，速遞、外賣、家政、裝修、搬家、房屋中介等生活服務業人員，以及其他外來人員，持有北京「健康碼」且未見異常狀態，經登記後就可進入小區。

此外，陳蓓亦宣布北京將會解除來自湖北或武漢人士，進京民航鐵路購票和公路的限制，惟中高風險地區的人員除外。來自湖北或武漢人士進京不再實行14天居家或集中觀察，正在進行居家或集中觀察的人亦可解除觀察。同時，來自武漢進京人士持有病毒檢測陰性證明，不再需要進行二次檢測，但未持有證明而進京的人士，仍需要進行檢測。

基礎教育各學段，以及高校師生都會有序返校復課。（中新社）

至於北京的復課安排，陳蓓指基礎教育各學段，以及高校師生都會有序返校復課，恢復常規教學安排。入學建議是室內戴上口罩，一段時間評估穩定後就可不戴口罩，而室外活動及體育健身可不戴口罩。

（綜合報道）