新冠肺炎│北京推汽車穿梭核酸檢測　受檢人無需下車三分鐘即完成

因新冠肺炎疫情影響，全國兩會將於5月底在北京開幕。在11日（周一）北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，官方宣布海淀區、石景山區等率先實現通過汽車穿梭方式開展核酸採樣服務，受檢人無需下車，3至5分鐘內即可完成，進一步提高了採樣安全性和效率。

韓國早於2月起為防疫設立「車道檢測站」，讓市民安坐車中接受各種檢疫測試：

在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市衛生健康委新聞發言人高小俊又表示，為優化核酸檢測採樣服務，各區在二環外的醫療機構、集中隔離點、酒店等共設置116個採樣點，組建530餘人的採樣隊伍，採用網絡或電話預約方式，分時段採樣檢測。

此外，市體檢中心採用預約上門服務方式，到工廠企業提供採樣服務，促進復工復產。

為方便有需求的單位和個人進行查詢和檢測，在公布首批46所面向團體和個人提供新冠病毒核酸檢測服務的醫療衛生機構基礎上，形成了第二批提供新冠病毒核酸檢測服務的21所醫療衛生機構名單。其中，北京華大醫學檢驗所等20所醫療機構面向團體和個人提供新冠病毒核酸檢測服務，北京鐵路疾病預防控制中心為鐵路系統內部提供核酸檢測服務。有檢測需求的單位和個人，可提前在網上查詢並預約。

（綜合報道）