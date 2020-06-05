蓬佩奧警告華企勿財務欺詐　外交部：逼迫華企退市損美投資者利益

美國納斯達克（Nasdaq）在5月收緊招股限制，打擊中國企業上市。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（4日）指，納斯達克的決定應該成為全球其他股票市場的模範，同時警告中國公司不要再繼續進行財務欺詐的行為。 對此，中國發言人耿爽周五（5日）回應稱，美方針對中國的有關言行，是對監管問題的政治操弄，逼迫中國公司同美國退市，將會嚴重地損害美國投資者的利益。

瑞幸咖啡2019年初在美上市後，因虛報收入，今年4月7日遭納斯達克暫停交易，並被要求除牌退市。（IG@luckincoffee_official）

納斯達克收緊上市規則，源於在2019年初在美國上市的中國瑞幸咖啡承認首席營運官及多名職員在銷售數字上造假。路透社指，蓬佩奧有關言論，反映美國總統特朗普（Donald Trump）政府有意為中國企業海外上市設下限制。

耿爽在例行記者會上表示，中國政府始終主張無論在何時上市，上市公司都應當嚴格地遵守上市地的相關法律和規則，真實準確完整的履行信息披露義務，保護投資者的合法權益。中方對上市公司財務造假行為始終秉持零容忍的態度，這一立場一貫明確。他指責美方關於中國公司不遵守美國相關規則的說法，以偏概全。

耿爽還說，的確近來個別的中國公司出現了一些財務造假行為，但這不能完全的代表全部在美上市的中國公司。美方近期針對中國公司的一些言論和做法帶有明顯的偏見。

他表示，「事實上中美雙方的監管機構在跨境上市公司審計監管領域開展了多項的合作。現在的事實是美方有關監管機構不願意去解決問題。美方針對中國的有關言行，是對監管問題的政治操弄，逼迫中國公司同美國退市，將會嚴重地損害美國投資者的利益。」耿爽指，中方期待美方拿出解決問題的誠意，按照跨境審計監管的國際慣例，以平等合作的方式來解決分歧，真正保護投資者的利益。

（綜合報道）