【新冠肺炎】李克強：中國願為全球疫苗免疫聯盟籌資周期提供捐助

全球疫苗峰會6月4日在英國舉行，活動為全球疫苗免疫聯盟（GAVI）籌得88億美元（約合683億元港幣）。 來自50多個國家和地區的代表參加了視像峰會，中國國務院總理李克強當日在視像峰會上致辭，他指全球疫苗免疫聯盟同中國一直保持良好合作，中國政府願為聯盟籌資周期提供捐助，攜手早日戰勝疫情。

目前中國已有5款疫苗進入了二期臨床試驗，估計可在今年底解決一些應急情況。（資料圖片）

李克強表示，面對突如其來的疫情，中國經過全體中國人民努力，已經有效控制了疫情。但疫情並未結束，各國人民健康安全休戚相關，沒有一國可以獨善其身。中國將繼續為受疫情影響的國家特別是發展中國家抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展提供力所能及的支持。

李克強指出，疫苗是抵禦病毒侵襲的有力盾牌。中國將繼續支持世界衛生組織在統籌疫苗研發等方面發揮核心作用，推進疫苗多中心臨床試驗和研發成果盡快上市使用，向世界提供安全、有效、高質量的全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家可及性和可擔負性作出貢獻。

他強調，中國正在加快新冠疫苗、藥物、檢測試劑科研攻關，重視疫苗研發國際合作。全球疫苗免疫聯盟同中國一直保持良好合作，曾出資支持中方疫苗接種和國際應用。面對此次新冠肺炎疫情挑戰，中國政府願為聯盟籌資周期提供捐助，鼓勵中國研發機構、疫苗生產企業同聯盟加強協作，支持聯盟在推廣使用疫苗方面發揮重要作用，希望同舟共濟，攜手早日戰勝疫情。

來自50多個國家和地區的代表參加了全球疫苗峰會視像會議。（路透社）

（新華社）