【新冠肺炎】全球疫苗峰會視像會議6月4日舉行　李克強將致辭

英國政府將於6月4日舉辦全球疫苗峰會，旨在調動將全球疫苗免疫聯盟（GAVI）所需的資源，確保新型冠狀病毒疫苗得到普及。央視周三（3日）報道，國務院總理李克強將在全球疫苗峰會視像會議上致辭。

目前中國已有5款疫苗進入了二期臨床試驗，估計可在今年底解決一些應急情況。（資料圖片）

另據俄羅斯衛星通訊社周三報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席全球疫苗視像峰會，但俄羅斯總統新聞秘書表示，俄羅斯不會以最高級別出席英國發起的全球疫苗峰會。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）4月在社交平台透露，英國將於6月4日舉辦「全球疫苗峰會」，以鼓勵國際社會一起支持新冠病毒疫苗的開發。此外，藍韜文還表示，英國還將與國際夥伴包括歐盟、日本、沙特阿拉伯、挪威和南非一起於5月4日共同主辦「冠狀病毒全球應對峰會」。

習近平5月18日在第73屆世界衛生大會（WHA）視像會議開幕式上致辭。（新華社）

據此前報道，應世衛總幹事譚德塞邀請，國家主席習近平5月18日在第73屆世界衛生大會視像會議開幕式上致辭。習近平當時提出6項建議，包括全力搞好疫情防控、發揮世衛領導作用等。他還宣布，中國將在兩年內提供20億美元國際協助，用於協助受到疫情影響國家，尤其是發展中國家。

（綜合報道）