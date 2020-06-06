【中美博弈】胡錫進：美國比中國強大，但不具有摧毀中國的能力

圍繞「港版國安法」、新冠肺炎疫情、美威脅禁止中國航班赴美等問題，中美兩國關係持續緊張。官媒《環球時報》總編胡錫進近日在微博談論中美關係，他指，美國雖然比中國強大，但不具有摧毀中國的能力。

胡錫進6月5日在其個人微博就中美關係發文稱，美國比中國強大，而且強大不少，這是基本事實。「中國的對美政策，我們的社會意識形態都不能脱離這個事實，否則我們一定會犯錯誤，而且可能會是戰略性的偏離。」

胡錫進承認美國比中國強大，但他認為，中國的能力已成為美國無法越過的屏障。（微博@胡錫進）

不過，他進一步稱，美國的力量雖然強大，但它不具有摧毀中國的能力。它的軍事優勢毋庸置疑，但這種優勢抵消不了它向中國軍事攤牌所要冒的無法承受的風險。中國的核威懾和近海作戰能力已經成為美國無法越過的屏障。

他還指，美國雖強，但是它的戰線太長，它的對華政策制定了過高目標，而且採取了對抗全球化、開倒車的「脱鈎」方式。中國則立足「做好自己的事情」，堅持改革開放。中美長期博弈下去，美方維持其路線的內外難度都將大於中國這邊。

此外，在他看來，新冠肺炎疫情對美國的綜合打擊遠遠大於對中國的打擊，近日的美國騷亂也使美國突然增加了全局的不確定性，至少在未來一兩年美國會比中國更難受。