南方8省持續暴雨引發洪災　湖南5人失蹤　廣西1人受雷擊致死

6月1日以來，中國南方地區發生入汛以來最強降雨過程，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地累計降雨量有100至250毫米。受其影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南8省及自治區，52條河流發生超警戒水位以上洪水。

預計未來3天，江南、華南等地仍持續強降雨，廣西西江乾流梧州江段將出現超警洪水，西江乾流武宣至桂平江段、支流桂江維持超警洪死，福建閩江富屯溪將再次超警洪水。應急管理部表示，根據汛情發展和相關規定，國家防總於7日下午4時啟動防汛Ⅳ級應急響應，向廣西派出工作組指導做好防汛工作。

在桂林，有行人手拉手捉緊交通柱，以免被水沖走。（微博）

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廣西是目前受災最嚴重的地區之一，桂林等部分地區洪水水位達兩米以上。截至6月6日下午5時，本次洪水災害已造成30餘萬人口受災，因災死亡1人（雷擊） ，農作物受災面積14225公頃；倒塌房屋61戶128間，直接經濟損失超3億元人民幣。廣西於今日上午發布重大氣象災害（暴雨）Ⅱ級應急響應和暴雨橙色預警。

此外，湖南多地出現暴雨，湖南南部出現大暴雨。湘江上游瀟水的一級支流萌渚水部分河段出現超歷史實測記錄洪水，江華瑤族自治縣數十個村莊受淹，5人在洪水中失蹤，江永縣部分鄉鎮被淹，有群眾遭洪水圍困。

廣東省亦多處出現水災。6月7日，惠州部分街道出現水浸；6月6日，清遠有村民被轉移。預計7日至9日廣東暴雨仍將持續，部分市縣有大暴雨，局部特大暴雨，且伴有8級左右雷暴大風。

今日上午，深圳發布今年首個暴雨紅色預警信號，全市中小學、幼兒園全日停課。暴雨預警信號和大風預警信號於中午取消。