【廣州暴雨】貨車司機勇救落水行人遇難　遺下4子女最小年僅兩歲

廣州上周五（22日）遭遇特大暴雨，多處出現山泥傾瀉和嚴重水浸，不少汽車堵在路邊無法動彈 在增城區，一名貨車司機眼見有人落水，從車上一躍而下救人，不久後被水捲走消失。落水者最後獲趕到的警員救起，該名司機卻不幸遇難身亡。他遺下4名子女，最小的兒子年僅兩歲。

遇難貨車司機鄭義。（網上圖片）

5月22日上午7點左右，廣州市增城區廣園快遞路東路塘美出口，由於凌晨發生暴雨導致路面積水，多輛車被堵，無法前行。正在停車休息的貨車司機鄭義突然聽到有人大叫救命，立即脫掉上衣及長褲，跳下水救人，但之後被水沖走。

落水者在民警和輔警以及附近群眾的合力施救下安全上岸。鄭義卻不幸溺亡，遺體在當日下午被打撈上岸。

鄭義落水後，幾番掙扎卻無法上岸，最後被捲走。（網上圖片）

鄭義的朋友蒲先生表示，鄭義今年43歲，是四川渠縣人，人品很好，和前妻生了一個孩子，已經17歲，正在渠縣一中學讀高三，一個月後要參加高考。前妻前幾年因病去世，家中還有一個父親癱瘓，住在敬老院。後來，鄭義和現任妻子熊娟結婚，兩人都是再婚家庭，女方帶來兩個孩子，兩人婚後又生育一個小孩。

熊娟則指，她和鄭義於2016年結婚，婚後生了一個孩子，現在才兩歲。全家4個子女，自己一人在家照顧，鄭義一人開貨車賺錢養家。如今鄭義去世，熊娟坦言失去依靠，「父親需要錢，大的孩子即將考大學，這還有一個兩歲娃兒撫養需要錢.....他是我們一家的頂樑柱，平時開車謹慎，他知道自己不能出事。」

見義勇為公示文件。（紅星新聞）

5月26日，鑑於鄭義的行為，公安部門已經申報「見義勇為」表彰並展開公示，公示時間為2020年5月27日至2020年6月4日。在公示期間無異議，將確定鄭義見義勇為行為，並發布信息向社會告知。

上周五，受暴雨影響，廣州全市多區水浸：