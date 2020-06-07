胡春華參觀梁家河後談脫貧：要以消除絕對貧困為新起點

中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組組長胡春華今日（7日）在陝西表示，在完成「脫貧攻堅」任務後，要以「消除絕對貧困」為新起點，推動鄉村振興。

胡春華表示，在完成「脫貧攻堅」任務後，要以「消除絕對貧困」為新起點，推動鄉村振興。（資料圖片）

《新華社》報道，「部分省脫貧攻堅與實施鄉村振興戰略有機銜接工作座談會」今日在陝西榆林召開，胡春華出席會議並講話。他強調，要深入貫徹習近平關於扶貧工作重要論述，在確保如期打贏「脫貧攻堅戰」的基礎上，接續推進脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接，讓脫貧群眾過上更加美好的生活。

胡春華指出，脫貧攻堅任務完成後，要以消除「絕對貧困」為新起點，把脫貧攻堅與鄉村振興的接力棒交接好，確保平滑過渡。此外，要按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，借鑑脫貧攻堅經驗，建立健全支持鄉村振興的政策體系，推動脫貧摘帽地區走向「全面振興、共同富裕」。

「脫貧攻堅戰」已到最後的關鍵時刻

胡春華強調，脫貧攻堅戰已到最後的關鍵時刻，要堅決啃下剩餘的「硬骨頭」，加快解決突出問題，落實兜底保障。要切實鞏固成果，充分發揮防止返貧監測幫扶機製作用，強化就業扶貧、產業扶貧和易地扶貧搬遷後續扶持。要加大對革命老區脫貧攻堅和經濟社會發展支持力度，不斷增強自我發展能力。

習近平成為中共總書記後，曾對梁家河評價稱，「我人生第一步所學到的都是在梁家河。不要小看梁家河，這是有大學問的地方。」（新華社）

會前參觀梁家河村知青舊居

會前，胡春華到延安市延川縣和榆林市綏德縣、米脂縣，瞻仰中共七大會址、楊家溝革命紀念館，參觀梁家河村知青舊居，深入貧困戶及扶貧產業基地、搬遷安置點等，實地督導脫貧攻堅工作。

中共總書記、國家主席習近平16歲的時候，曾在梁家河度過7年知青插隊歲月（1969年初到梁家河，1975年離開）。習近平成為中共總書記後，曾對梁家河評價稱，「我人生第一步所學到的都是在梁家河。不要小看梁家河，這是有大學問的地方。」