【操場埋屍案】死者被認定屬工傷　家屬獲88萬補助放棄民事賠償

湖南新晃「操場埋屍案」去年（2019年）6月被披露後引發關注。新晃縣一中前校長黃炳松的外甥杜少平，被指在2002年殺害職工鄧世平，將其屍體埋於該校操場下16年 。

案情指，杜少平當時承包學校田徑場工程，鄧世平中負責監工。期間，鄧世平發現有偷工減料、虛報工程款等問題，拒絕簽字並打算向有關部門投訴是「豆腐渣工程」，最終在2003年1月22日起神秘失蹤，實際上是被杜少平等人下迷藥迷暈後再遭錘擊頭部致死。

最新消息指，鄧世平已被新晃縣人社局認定為「工傷」，家屬獲得88萬元（人民幣，下同）的補助，同時全面放棄民事訴訟。