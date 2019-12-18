【操場埋屍案】主犯杜少平犯殺人等6宗罪　一審被判死刑

據新華社消息，此前備受輿論關注的湖南新晃「操場埋屍案」17日至18日在懷化市中級人民法院開庭審理。 懷化中院今天（18日）當庭宣判，被告人杜少平犯故意殺人等罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

據此前報道，新晃一中在2002年要新建一個400米標準田徑場，時任校長黃炳松的外甥杜少平承包工程，並由擁有工程建設經驗的鄧世平負責監工。鄧世平發現有偷工減料、虛報工程款等問題，拒絕簽字並打算向有關部門投訴是「豆腐渣工程」，最終在2003年1月22日起神秘失蹤。

庭上披露，2003年1月22日，鄧世平當時正在與另一位老師下象棋。杜少平與羅光忠事前準備一種迷藥，以送橘子為由支開該名老師，然後就在飲料中下迷藥。鄧世平被迷暈後再遭錘擊頭部致死，及後杜少平與羅光忠在晚上自習時段後將鄧世平埋屍操場。

懷化中院今天（18日）一審當庭宣判杜少平犯故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

法院指出，另外，2008年以來，以杜少平為首要分子的13人團隊形成惡勢力犯罪集團，以暴力、威脅等手段催收高利貸本息、插手民間糾紛，從中謀取不法利益，共同故意實施了尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、強迫交易等多宗犯罪活動。此外，2005年4月，杜少平還夥同他人故意傷害致1人輕傷。

法院審理認為，被告人羅光忠犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。其他12名被告人分別被判處1年至8年不等的有期徒刑。法院宣布，該案涉及的相關公職人員涉嫌瀆職犯罪等案件正在依法辦理，有關情況將及時向社會公布。

（綜合報道）